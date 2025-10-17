Sorprenden a mujeres robando carne valorada en Q1 mil en supermercado de Chimaltenango

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este viernes a dos mujeres en flagrancia cuando intentaban sustraer varias libras de carne importada de un supermercado ubicado en el kilómetro 55.8 de la ruta Interamericana.

Las detenidas fueron identificadas como María “N”, de 28 años, y Yamileth “N”, de 35. Según el reporte policial, ambas escondían los productos cárnicos entre sus prendas de vestir con la intención de evadir los controles de seguridad. El monto total de lo robado fue valorado en aproximadamente Q1 mil.

De acuerdo con la PNC, las mujeres estaban acompañadas por otras cuatro personas que lograron huir del lugar, por lo que no se descarta que se trate de un grupo que actúe de manera coordinada.

El incidente fue alertado por personal de seguridad del establecimiento, quienes dieron aviso a las autoridades. Las detenidas fueron trasladadas a una subestación policial para su consignación ante el juzgado correspondiente.

Las autoridades también informaron que Yamileth cuenta con dos antecedentes registrados en el año 2020, ambos relacionados con violaciones al Código de Salud Pública. No se brindaron mayores detalles sobre dichos casos.

Las investigaciones continúan para establecer si las personas que acompañaban a las detenidas están involucradas en otros hechos similares ocurridos en la región.

