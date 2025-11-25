Suspenden audiencia de Roberto Arzú por caso relacionado con Consuelo Porras y la reprograman para enero

La audiencia de primera declaración en la que Roberto Arzú García‑Granados debía comparecer ante el Juzgado Noveno Penal fue suspendida este martes 25 de noviembre, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara una excusa para no asistir, informaron fuentes judiciales.

El proceso quedó reprogramado para el 14 de enero de 2026, según informó el órgano jurisdiccional.

Arzú había acudido a la citación acompañado de su abogado defensor para conocer los detalles de la denuncia promovida por la fiscal general, Consuelo Porras.

El caso está relacionado con señalamientos por supuesta obstaculización a la acción penal, aunque hasta ahora no se ha expuesto oficialmente la naturaleza completa de la acusación.

Antes del inicio de la diligencia, Arzú reiteró que la denuncia responde a lo que considera una “persecución política” en su contra y aseguró que las acciones buscan “silenciarlo” por sus críticas hacia la gestión de la fiscal general.

Noé Rivera, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, confirmó que presentaron acciones legales contra el juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Selman Portillo, para que se separe del caso contra Roberto Arzú.

“Presentamos excusa en virtud de imposibilidad material porque el fiscal a cargo de la investigación se encontraba cubriendo un debate y también hicimos una solicitud a la judicatura a efecto de que el juez pueda inhibirse de conocer el presente caso y se pueda excusar y elevar las actuaciones a la sala jurisdiccional”, dijo el fiscal. Añadió: “También se presentó una forma de recusación en su contra, con la finalidad de evitar que esa duda de imparcialidad que tenemos del juzgador en algún momento pueda influir y, así como también por el conocimiento de las personas que tenemos conocimiento que están operando tras bambalinas en el presente caso”.

