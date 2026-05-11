Suspenden audiencia para decidir si acusados por secuestro del odontólogo Julio Martínez Murillo enfrentarán juicio

Luego de escuchar los argumentos de los abogados defensores, el juez Eduardo Orozco suspendió este lunes 11 de mayo la audiencia en la que debía resolver si los sindicados por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo enfrentarán juicio, informaron fuentes judiciales.

La diligencia fue reprogramada para el viernes 15 de mayo a las 12 horas.

Entre los procesados figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del grupo. También están vinculados al caso Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Juan Oswaldo Tzun Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez.

Anelsy Adeli Quiñónez Corado permanece prófuga, según la investigación.

Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo del 2025 y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con Dennis Cisneros, jefe de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP), el odontólogo salió ese día de su vivienda, en la ruta a El Salvador, rumbo a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. Durante el trayecto hizo una parada en un centro comercial, mientras al menos tres vehículos lo seguían, según la investigación.

La Fiscalía indicó que, después del kilómetro 38, en un área desolada, el paso del vehículo habría sido bloqueado. En ese momento, Martínez Murillo hablaba por teléfono con su secretaria, pero la comunicación se interrumpió de forma abrupta.

Un día después, los presuntos secuestradores se comunicaron con la esposa del odontólogo para exigir “5 quintales de maíz”, frase que, según interceptaciones telefónicas, hacía referencia a Q5 millones.

Según la investigación, Carlos Antonio González y González habría actuado como intermediario.

El 5 de junio del 2025, los secuestradores acordaron recibir Q763 mil en efectivo en una gasolinera ubicada al final de la avenida Hincapié, zona 13.

Las pesquisas del MP señalan que Girón Castañeda mantenía una relación de confianza con Martínez Murillo desde hacía más de 12 años, lo cual habría permitido conocer sus rutinas y movimientos.

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