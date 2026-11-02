Trata de personas, extorsión y homicidio: PNC reporta capturas por varios delitos en Guatemala

Justicia

Trata de personas, extorsión y homicidio: PNC reporta capturas por varios delitos en Guatemala

La Policía Nacional Civil informó de capturas por distintos delitos en al menos cuatro departamentos del país.

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PNC reporta capturas por distintos delitos

La Policía Nacional Civil reporta capturas por distintos delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre varias capturas por trata de personas, extorsión, violación y homicidio en distintos departamentos del país.

En su reporte, compartido este lunes 2 de noviembre, la PNC detalló que en Sanarate, El Progreso, fue detenido Cleyver “N”, de 25 años, por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

En la zona 5 de Mixco, investigadores capturaron a Pablo “N”, de 41 años, señalado del delito de extorsión.

Mientras tanto, en la zona 1 de la capital, agentes detuvieron a Julio “N”, de 27 años, sindicado de extorsión.

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Según el reporte, en la zona 4 de la capital fue capturada Julia “N”, de 52 años, por el delito de trata de personas.

En la cárcel de Quetzaltenango, el reo Esteban “N” fue notificado de un nuevo proceso por el delito de asociación ilícita.

Además, Edwin “N”, de 32 años, fue detenido en Panajachel, Sololá, por el delito de violación, agregó la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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