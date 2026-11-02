Justicia
Trata de personas, extorsión y homicidio: PNC reporta capturas por varios delitos en Guatemala
La Policía Nacional Civil informó de capturas por distintos delitos en al menos cuatro departamentos del país.
La Policía Nacional Civil reporta capturas por distintos delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre varias capturas por trata de personas, extorsión, violación y homicidio en distintos departamentos del país.
En su reporte, compartido este lunes 2 de noviembre, la PNC detalló que en Sanarate, El Progreso, fue detenido Cleyver “N”, de 25 años, por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
En la zona 5 de Mixco, investigadores capturaron a Pablo “N”, de 41 años, señalado del delito de extorsión.
Mientras tanto, en la zona 1 de la capital, agentes detuvieron a Julio “N”, de 27 años, sindicado de extorsión.
Según el reporte, en la zona 4 de la capital fue capturada Julia “N”, de 52 años, por el delito de trata de personas.
En la cárcel de Quetzaltenango, el reo Esteban “N” fue notificado de un nuevo proceso por el delito de asociación ilícita.
Además, Edwin “N”, de 32 años, fue detenido en Panajachel, Sololá, por el delito de violación, agregó la PNC.
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