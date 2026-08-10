Tres guatemaltecos requeridos por narcotráfico son extraditados a Estados Unidos

Guatemala entregó en extradición a Estados Unidos a tres guatemaltecos requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico, luego de que se cumplieran las instancias legales correspondientes en el país, informaron este lunes 10 de agosto el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario (SP).

Los extraditados son Carlos Obeniel Morales Guerra, Eddie Waldemar Pineda Velásquez y Julio César Peralta Vargas, quienes estaban privados de libertad en Guatemala mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes.

El SP informó que integrantes de su Grupo Élite estuvieron a cargo del traslado, con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los tres fueron llevados a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), desde donde posteriormente partieron hacia Estados Unidos para comparecer ante las autoridades de ese país.

Según la información oficial, la diligencia se efectuó para dar cumplimiento a las órdenes de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

El Ministerio de Gobernación indicó que estos procedimientos forman parte de la cooperación de Guatemala con autoridades internacionales contra el crimen organizado.

Detenido en Petén

Carlos Obeniel Morales Guerra era requerido por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

Morales Guerra fue detenido el 20 de febrero pasado en Dolores, Petén.

De acuerdo con la investigación citada por las autoridades, el requerido habría integrado una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

Durante ese período, habría sido responsable de transportar, dirigir y administrar actividades de la estructura en Honduras, Guatemala y México.

Morales Guerra aceptó el pasado 29 de abril ser extraditado a Estados Unidos, donde era requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

El extraditado es hermano del actual alcalde de Dolores, Petén.

Otros dos hermanos, Héctor Rubén Morales Guerra y Ronald Alexys Morales Guerra, también aceptaron ser extraditados a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, según los antecedentes proporcionados.

Ronald Alexys Morales Guerra aceptó el procedimiento el 29 de julio pasado, mientras que Héctor Rubén Morales Guerra lo hizo el viernes 7 de agosto ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

Capturado en Sacatepéquez

Eddie Waldemar Pineda Velásquez fue aprehendido el 20 de mayo pasado en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Era requerido por la justicia estadounidense por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

Las autoridades lo señalan de encabezar una organización dedicada al narcotráfico con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez y vinculada con la recepción de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica.

Según la investigación, la organización fabricaba cocaína en Ecuador y Colombia y posteriormente la trasladaba por Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México en su ruta hacia el norte.

La investigación identificó a Pineda Velásquez como integrante de la organización con base en Guatemala. Supuestamente, estaba encargado de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También le atribuyen haber tenido la intención y causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

Detenido en Zacapa

Julio César Peralta Vargas fue detenido el 1 de febrero pasado en la calzada Reino de España, en Gualán, Zacapa.

Según la información proporcionada, habría sido responsable de transportar, dirigir y administrar diversas actividades relacionadas con el tráfico de grandes cantidades de cocaína de una organización que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

Peralta Vargas deberá comparecer ante la justicia estadounidense por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

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