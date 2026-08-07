Tercer hermano del alcalde de Dolores, Petén, acepta ser extraditado a EE. UU. por caso de narcotráfico

Héctor Rubén Morales Guerra aceptó este viernes 7 de agosto, ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por una corte por delitos relacionados con el narcotráfico.

Es el tercero de los hermanos Morales Guerra en aceptar este procedimiento. El requerido por Estados Unidos es hermano del actual alcalde de Dolores, Petén.

Ahora, el trámite para la entrega formal a las autoridades estadounidenses queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

El 29 de julio recién pasado, Ronald Alexys Morales Guerra, también hermano del alcalde de Dolores, aceptó ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Carlos Obeniel Morales Guerra, otro hermano del jefe edil, aceptó el pasado 29 de abril ser extraditado al referido país, donde también es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

El Ministerio Público informó que el 20 de febrero Carlos Obeniel Morales Guerra, también conocido como "C Morales", fue capturado en Petén junto con sus dos hermanos.

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De acuerdo con la Fiscalía, los tres son requeridos por Estados Unidos por los supuestos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que esa sustancia sería importada ilegalmente a ese país.

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