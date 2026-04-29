Carlos Obeniel Morales Guerra, hermano del alcalde de Dolores, Petén, acepta ser extraditado a EE. UU.

Carlos Obeniel Morales Guerra aceptó este miércoles 29 de abril ser extraditado hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico.

La audiencia fue en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal. El señalado es uno de los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, que fueron capturados.

Según autoridades, Morales Guerra es requerido en Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas, según el caso presentado en la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas.

El 20 de febrero recién pasado, el Ministerio Público informó que Morales Guerra, también conocido como “C Morales”, fue capturado en Petén junto a otras dos personas.

En esa oportunidad, la Fiscalía explicó que los tres eran requeridos por Estados Unidos por los supuestos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia ese país.

“Una investigación realizada por las autoridades del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, la cual fue responsable de trasegar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos”, afirmó el MP el día de las detenciones.

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Añadió el MP en esa ocasión que las autoridades identificaron a los detenidos como miembros de la organización desde aproximadamente el 2006 hasta, por lo menos, mayo de 2024.

“Durante ese período, fueron responsables de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Honduras, Guatemala y México”, según afirmó el MP el 20 de febrero.

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