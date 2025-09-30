Tribunal absuelve a 10 acusados de narcotráfico por errores del MP en la investigación

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal absolvió a 10 personas que enfrentaban cargos por supuesta pertenencia a una estructura dedicada al narcotráfico, tras determinar que el Ministerio Público (MP) incurrió en múltiples inconsistencias durante la investigación.

Durante la lectura del fallo, el tribunal cuestionó duramente el trabajo del ente investigador, al señalar que “la prueba no demostró la inocencia de los acusados, sino la incapacidad fiscal de destruir el estado de inocencia formal del cual estuvieron revestidos durante el juicio”.

Entre las falencias más graves, los jueces destacaron la decisión del MP de unir en un solo expediente a dos grupos y hechos que, según el análisis del tribunal, eran independientes y no guardaban relación probatoria entre sí.

“Sorprendió al tribunal que la fiscalía, sin razón suficiente ni demostrada, haya conexado y unificado la investigación de dos grupos y hechos que se encontraban aislados y que pudieron haber sido corroborados a través de medios y fuentes independientes”, se indicó en sala.

Además, se criticó el uso de un único medio de investigación como base de la acusación, lo que, lejos de fortalecer el caso, impidió —según el tribunal— la aplicación efectiva de justicia.

“La unidad del medio de investigación pretendido, lejos de beneficiar el proceso, se convirtió en un obstáculo”, señalaron los jueces.

Por estas razones, el tribunal resolvió que no existían pruebas suficientes para dictar una condena y ordenó investigar a la persona responsable de dirigir la investigación por las posibles deficiencias en su labor.

Los absueltos son: Ever Celestino Pérez Chanchavac, Nerlyn Iván Romero Vásquez, Juan Carlos Maldonado Castro, Milton Iván Reyna Chávez, Wilber Uriel Leal Pérez, Carlos Alfredo Zamora Díaz, Bryan Leovardo Gálvez Maldonado, Wilfin Osvaldo Ochoa Rodríguez, Walis Gualberto Mazariegos Gómez y Hamilton Mario Gatica Velásquez.

