Tribunal autoriza la extradición de alias “Siete”, señalado de integrar estructura dedicada al trasiego de fentanilo

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Tribunal autoriza la extradición de alias “Siete”, señalado de integrar estructura dedicada al trasiego de fentanilo

Un tribunal declaró procedente la solicitud de extradición de Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "Siete", requerido por una corte de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

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Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "Siete", permanece en la sala del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, que declaró procedente su extradición a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "Siete", permanece en la sala del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, que declaró procedente su extradición a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal declaró procedente la solicitud de extradición presentada por una corte de Estados Unidos contra Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "Siete", señalado de integrar una estructura dedicada al narcotráfico, específicamente al trasiego de fentanilo.

Hernández Cano fue capturado el 12 de marzo durante un operativo efectuado en Jalapa. Según el requerimiento de extradición, es señalado de formar parte de una organización vinculada con el tráfico de esa droga.

Antes de que el Tribunal emitiera su resolución, el requerido en extradición solicitó que no se continuara con el trámite.

"Le pido de corazón que no me extradite", expresó Hernández Cano durante una audiencia anterior. En esa diligencia también aseguró que no es la persona mencionada en el expediente del caso.

Con la resolución judicial, el procedimiento queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá coordinar la entrega de Hernández Cano a las autoridades de Estados Unidos, conforme al proceso establecido para este tipo de solicitudes.

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ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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