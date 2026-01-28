Tribunal concede arresto domiciliario a exagente de la PNC acusado de tortura y asesinato en sede policial

El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) Fredy Velásquez Pérez, implicado en un caso de ejecución extrajudicial en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, fue beneficiado por el Tribunal de Mayor Riesgo B con la medida sustitutiva de arresto domiciliario, informaron este miércoles 28 de enero fuentes judiciales.

Velásquez es acusado del delito de ejecución extrajudicial en calidad de autor, por su presunta participación en los crímenes contra Milton Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurridos en abril del 2024 en dicho municipio.

Durante su argumentación, el tribunal señaló que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, el delito de ejecución extrajudicial no tiene prohibición expresa para que se otorguen medidas sustitutivas a los procesados.

El Ministerio Público (MP) y los querellantes se opusieron a la decisión; sin embargo, el tribunal confirmó lo resuelto.

Velásquez utilizará un dispositivo de control telemático en sustitución de la prisión preventiva y solo podrá movilizarse en Comitancillo, San Marcos, de donde es originario.

Por la muerte de Milton Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, varios exagentes de la PNC fueron enviados a juicio. También fue capturado en Estados Unidos el exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien fue aprehendido por la Patrulla Fronteriza luego de haber estado prófugo casi dos meses.

Vásquez se desempeñaba como jefe de la subestación de la PNC en San Andrés Itzapa cuando ocurrieron los hechos.

Según la investigación, las víctimas fueron capturadas y trasladadas a la sede policial de San Andrés Itzapa, donde fueron golpeadas y torturadas. Santamaría murió en ese lugar, mientras que el cuerpo de Choc Xi fue localizado en un camino de terracería que conduce a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

El inicio del debate fue programado para el 7 de julio en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Detalles del caso

El 18 de abril del 2024, Milton Santamaría, de nacionalidad canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi, guatemalteco, fueron capturados y trasladados a la sede policial de San Andrés Itzapa.

Un testigo relató en junio del 2025 que, al llegar al lugar, el exsubinspector de la PNC, Edy Leonel Vásquez Rabanales, insultó violentamente a las víctimas con expresiones denigrantes, humillantes y homofóbicas.

Él, junto con otros agentes, las sometió y, con uso excesivo de la fuerza, las golpeó con puñetazos y patadas en distintas partes del cuerpo. Además, autorizó a otros policías a hacer lo mismo, según indicó el testigo.

