Tribunal condena a 9 años de prisión al abogado Diego Chacón Yurrita implicado en el caso Odebrecht

El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó este lunes 1 de diciembre sentencia contra dos acusados en el caso Odebrecht, señalados de coordinar con representantes de la constructora brasileña el pago de supuestos sobornos, efectuados mediante transferencias bancarias.

Se trata del abogado Diego Chacón Yurrita, quien fue condenado a 9 años de prisión por dos delitos y absuelto de uno más. Fue encontrado culpable de asociación ilícita, por lo que recibió 6 años de prisión inconmutables, y de falsedad ideológica, por la que fue condenado a 3 años de prisión conmutables, a razón de Q5 diarios.

Chacón Yurrita fue absuelto del delito de lavado de dinero u otros activos. Deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el miércoles 3 de diciembre, para la audiencia de reparación digna. Asimismo, se resolvió su inhabilitación para ejercer el notariado durante el tiempo de condena, así como para ocupar cargos públicos.

Pablo Yanes Guerra fue absuelto de los delitos por los cuales enfrentó juicio. El tribunal lo exoneró de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Durante la audiencia de conclusiones del debate, el Ministerio Público solicitó que Chacón Yurrita fuera condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita, falsedad ideológica y lavado de dinero, además de una multa de US$100 mil.

En el caso de Yanes Guerra, la Fiscalía pidió una condena de 13 años por asociación ilícita y lavado de dinero, y una multa de US$147 mil.

Por este mismo caso, Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, también enfrentó proceso penal, mientras que el excandidato presidencial Manuel Baldizón fue beneficiado con el cierre del proceso.

