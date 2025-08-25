Tribunal condena a ocho exconcejales de Xela por autorizar obras sin respaldo legal durante gestión de “Mito” Barrientos

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango condenó este lunes 25 de agosto a ocho exconcejales de la Municipalidad de Quetzaltenango, del periodo 2012-2016, a tres años de prisión conmutable por el delito de incumplimiento de deberes, informaron fuentes judiciales.

Los sentenciados integraron la administración del exalcalde Jorge Barrientos, conocido como “Mito” Barrientos. Durante su gestión, en el 2014, se construyeron 46 locales comerciales junto al Zoológico Minerva, en la zona 3 de Xela, en el área del mercado La Terminal.

El tribunal determinó que los exfuncionarios aprobaron el traslado de un grupo de vendedores al nuevo espacio y autorizaron mejoras, sin detallar en qué consistirían estas ni quiénes estarían facultados para realizarlas.

Los condenados son: Carlos Daniel Illescas, Jorge Raúl Rodríguez, Jorge Enrique Hoffens, Juan Carlos Morales, Mario Rodolfo Cantoral, Dora Pac Oroxom, Hamilton Pérez Hernández y Aníbal Gramajo Tucux.

Como parte de la sentencia, también quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cuatro años.

En el caso de Gramajo Tucux y Pérez Hernández, el Ministerio Público los señaló por el delito de abuso de autoridad; sin embargo, el tribunal resolvió que no se presentaron las pruebas suficientes para imputarlos por ese cargo.

