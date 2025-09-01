Tribunal impone penas de prisión conmutable a seis exfuncionarios de la comuna de Chinautla por fraude  

Seis extrabajadores de la Municipalidad de Chinautla fueron condenados por delitos contra la administración pública, tras comprobarse su participación en actos de fraude, incumplimiento de deberes y estafa.

EL Tribunal Tercero de Sentencia Penal resolvió estes lunes 1 de septiembre condenar a seis extrabajadores de la Municipalidad de Chinautla por distintos delitos relacionados con el mal uso de fondos públicos en el caso Vivienda Digna, informaron fuentes judiciales.

Judith Magalí Soc Guzmán, Maritza Ortiz Véliz, Marlon Alberto Álvarez Colop y Eduardo Adquí Ortiz fueron hallados culpables del delito de fraude en agravio de la administración pública y del patrimonio del Estado.

A cada uno se le impuso una pena de cinco años de prisión conmutable, a razón de Q5 por cada día de prisión. Además, deberán perder cualquier cargo público que hayan ostentado y quedarán inhabilitados durante diez años para ejercer funciones en la administración pública.

En el caso de Heidi Carolina Rodríguez Retana, el tribunal dictó sentencia mixta: fue absuelta del delito de incumplimiento de deberes por uno de los hechos imputados, pero se le encontró culpable de fraude e incumplimiento de deberes por otro hecho probado en el proceso.

Fue condenada a cinco años de prisión por fraude y tres años por incumplimiento de deberes, ambas penas conmutables a razón de Q5 diarios. También se le impuso la inhabilitación especial y la suspensión de sus derechos políticos mientras dure la condena.

Por su parte, José Alexander Colindres Pérez fue condenado a seis meses de prisión conmutable y al pago de una multa de Q500 por el delito de estafa en la entrega de bienes en perjuicio del Estado. El fallo establece que, de no pagar la multa en el plazo de tres días tras quedar firme la sentencia, esta se convertirá en prisión conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Las y los sentenciados quedarán suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos mientras dure la condena. Las penas dictadas se harán efectivas una vez la sentencia quede firme y se oficie a las autoridades correspondientes.

