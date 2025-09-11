Tribunal resuelve extraditar a Yoel Alter, miembro de Lev Tahor, por delitos de trata en México

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal resolvió este jueves 11 de septiembre procedente la solicitud de extradición del ciudadano israelí Yoel Alter, requerido en México por su presunta vinculación con delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Alter fue capturado el 24 de enero del 2025 en la zona 1 de la capital por agentes de Interpol. Posteriormente, fue trasladado a la Torre de Tribunales para dar cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, según informó la Policía Nacional Civil en esa ocasión.

La detención se produjo en la 14 calle y avenida El Cementerio, zona 3. La orden fue emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, en coordinación con el Ministerio Público, con base en el tratado de extradición entre México y Guatemala.

Alter, de 35 años, es señalado de pertenecer a la secta Lev Tahor, organización investigada en Guatemala por presuntos abusos y matrimonios forzados. El 20 de diciembre del 2024, autoridades allanaron la sede del grupo en Oratorio, Santa Rosa, y rescataron a varios menores, quienes permanecen bajo resguardo estatal.

