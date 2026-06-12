Ubican en Guatemala a alias “Barrabás”, buscado por autoridades salvadoreñas

Agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron a un ciudadano salvadoreño reclamado por la justicia de su país por el delito de agrupaciones ilícitas, informó este viernes 12 de junio la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la institución, el operativo fue efectuado por agentes de la Comisaría 13 y por investigadores del CAT en la 20 calle y 40 avenida de la zona 5 capitalina, donde localizaron a Enrique “E”, de 31 años, alias “Barrabás” o “Zorro”.

Las autoridades indicaron que el detenido es requerido por un juzgado de El Salvador, que emitió una orden de captura el 22 de mayo último por el delito de agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la PNC, el salvadoreño es señalado por las autoridades de su país de pertenecer a la mara Salvatrucha. Sin embargo, la institución recordó que será la justicia salvadoreña la encargada de determinar su situación legal.

La Policía añadió que, según las investigaciones preliminares, el detenido presuntamente operaba en la zona 5 de la capital.

“Se presume que este peligroso pandillero operaba en la zona 5 capitalina, dedicado a la extorsión y sicariato”, informó la PNC.

La entidad agregó que el capturado será expulsado de Guatemala y entregado a las autoridades salvadoreñas para que enfrente el proceso correspondiente en su país.

“Será expulsado del país y entregado a las autoridades salvadoreñas para que resuelva su situación legal”, señaló la institución.

En un operativo realizado por policías de la comisaría 13 e investigadores de #CAT en la 20 calle y 40 avenida de la zona 5, ubicaron al salvadoreño Enrique Escobar, de 31 años, alias “Barrabás y/o Zorro”, terrorista de la mara Salvatrucha, pic.twitter.com/loKRZvikLA — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 12, 2026

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