Un picop robado y ofrecido en Marketplace conduce a la captura de “Thunder” en Tecpán Guatemala

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Kevin M., de 30 años, alias “Thunder”, en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.

El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia por estafa relacionada con la compra de un picop modelo 2014, valorado en Q180 mil, el cual fue hurtado el pasado 13 de octubre en la zona 1 capitalina.

La víctima reportó que el pago acordado nunca fue acreditado en su cuenta bancaria, pese a que recibió una boleta de depósito. Posteriormente, el automotor fue localizado en Marketplace de Facebook, donde se ofrecía a Q130 mil.

El afectado reconoció plenamente al capturado como la persona que negoció la compra del vehículo.

La Policía investiga si alias “Thunder” está vinculado a otros casos similares.

