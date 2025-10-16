Justicia
Un picop robado y ofrecido en Marketplace conduce a la captura de “Thunder” en Tecpán Guatemala
Alias “Thunder” fue capturado por la DEIC en Chimaltenango, acusado de estafar a un hombre con la compra de un picop valorado en Q180 mil.
Agentes de la DEIC escoltan a Kevin M., alias “Thunder”, tras su captura en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Kevin M., de 30 años, alias “Thunder”, en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.
El operativo se realizó en seguimiento a una denuncia por estafa relacionada con la compra de un picop modelo 2014, valorado en Q180 mil, el cual fue hurtado el pasado 13 de octubre en la zona 1 capitalina.
La víctima reportó que el pago acordado nunca fue acreditado en su cuenta bancaria, pese a que recibió una boleta de depósito. Posteriormente, el automotor fue localizado en Marketplace de Facebook, donde se ofrecía a Q130 mil.
El afectado reconoció plenamente al capturado como la persona que negoció la compra del vehículo.
La Policía investiga si alias “Thunder” está vinculado a otros casos similares.
Este fue un operativo en seguimiento a una denuncia por la estafa en la venta de un picop placas P-915FRP, marca Toyota, modelo 2014, el cual fue hurtado el pasado 13 de octubre del año en curso en un sector de la zona 1, automotor valorado en Q.180 mil. pic.twitter.com/8YFK9EQrjp— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 16, 2025