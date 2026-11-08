Un supuesto caso de infidelidad, un asesinato y un falso secuestro: cómo la PNC capturó a la banda “Los Infieles” en Escuintla

Una supuesta infidelidad descubierta por Manuel de Jesús Morales López habría desencadenado su asesinato. Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), su pareja, Juana María Ba Pop, mantenía una relación sentimental con Gilberto de Jesús Carrera Aldana y, después de que el hombre descubriera la relación, ambos habrían participado en su muerte y fingido un secuestro para encubrir el crimen.

La PNC señala que esta relación dio origen al nombre de la estructura criminal “Los Infieles”, cuyos presuntos integrantes fueron capturados durante una serie de allanamientos efectuados el domingo 8 de noviembre en Escuintla y Santa Rosa.

De acuerdo con la versión policial, Ba Pop y Carrera Aldana comenzaron a convivir como pareja después del crimen.

Morales López, de 59 años, habría sido secuestrado el 9 de agosto del 2026, en Guanagazapa, Escuintla. Los presuntos responsables exigieron Q150 mil a cambio de su liberación, aunque no se efectuó ningún pago. La PNC indicó que la víctima fue asesinada y que su cuerpo fue ocultado en un área montañosa de la región.

Cinco señalados de integrar la estructura

El domingo 8 de noviembre, investigadores del Comando Antisecuestros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) efectuaron cinco allanamientos en Escuintla y Santa Rosa, en coordinación con la Fiscalía contra Secuestros. Durante las diligencias fueron capturadas seis personas, cinco de ellas señaladas de integrar la estructura “Los Infieles”.

Entre los detenidos figuran Pedro de Jesús Chitic Sutuj, de 32 años, identificado por las autoridades como presunto líder de la organización; Gilberto de Jesús Carrera Aldana y Juana María Ba Pop, de 43 años. Los tres son señalados de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato.

Por los mismos delitos fue capturado Walter León Jaco Seija, mientras que Yasmín Mayari Paredes Hernández, de 36 años, fue detenida por plagio o secuestro.

Durante los allanamientos también fue capturado Luis Ovidio Chitic Sutuj, de 37 años, quien tenía una orden de captura por negación de asistencia económica. Según la información policial, no forma parte de la estructura investigada.

Las autoridades incautaron dos rifles, una escopeta, 43 municiones y nueve teléfonos, que forman parte de las evidencias localizadas durante las diligencias.

Los capturados permanecen bajo custodia policial tras los allanamientos contra la estructura “Los Infieles”, investigada por el secuestro y asesinato de un hombre en Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los detenidos vinculados con el caso son: