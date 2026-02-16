Una placa, una persecución y cuatro víctimas: capturan a piloto ebrio que huía tras causar la muerte de joven

Melvin “N”, de 25 años, fue recapturado en el kilómetro 68 de la ruta que del Puerto Quetzal conduce a Escuintla, luego de protagonizar una persecución policial tras atropellar a cuatro personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el reporte oficial, el hecho inició en el kilómetro 112 de la ruta entre Puerto Iztapa y Puerto San José, donde el detenido —presuntamente bajo efectos de licor— arrolló a dos hermanos que se desplazaban en una motocicleta. Uno de ellos, de 21 años, murió en el lugar; el otro, de 19, resultó herido.

Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga, dejando abandonados en la escena parte del bómper delantero y la placa del vehículo, lo cual permitió a las unidades de la PNC activar una alerta regional.

Minutos más tarde, cuando agentes intentaron detenerlo en el kilómetro 68 de la ruta al Pacífico, Melvin “N” embistió a dos policías que realizaban recorridos de seguridad, causándoles lesiones.

La PNC confirmó que el sujeto había estado involucrado en otro hecho de tránsito en febrero del 2025, en la ruta que conecta Escuintla con Masagua. En aquella ocasión también se reportaron personas heridas.

El detenido fue trasladado al juzgado correspondiente, mientras las víctimas reciben atención médica.

