Vacancia prolongada en viceministerio Antidrogas evidencia falta de cuadros idóneos

Luego de la salida de Werner Ovalle como viceministro antinarcóticos, para asumir como superintendente de Administración Tributaria (SAT), la plaza permanece vacante en un contexto de violencia protagonizado por pandillas que, según las autoridades, buscan ganar terreno en la venta de droga al menudeo.

El Viceministerio Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación continúa sin autoridad titular desde el pasado 11 de abril. Uno de los flagelos que más violencia provocan en el país es la venta de droga al menudeo, que según los investigadores policiales ha pasado a cargo de las pandillas.

Analistas en seguridad y exfuncionarios coinciden en que el cargo requiere no solo experiencia técnica en temas de narcotráfico, sino también independencia, formación en derecho nacional e internacional, y una sólida relación con actores clave, como la embajada de Estados Unidos.

Para el analista en temas de seguridad Federico Reyes, la vacante en el cargo representa una omisión preocupante para la política de seguridad del país, y refiere que la persona que asuma esta función debe contar con un perfil profesional sólido, con conocimiento específico sobre el trasiego de drogas y las rutas utilizadas para el narcotráfico.

“No es necesario que sea abogado o notario; puede ser un sociólogo, politólogo o experto en seguridad ciudadana. Lo fundamental es que posea experiencia comprobada y dominio en el tema”, precisó.

Más allá de la formación académica, Reyes señala que es clave que quien ocupe este puesto tenga pleno conocimiento del derecho nacional e internacional, en especial de las leyes antidrogas. Además, debe mantener una excelente relación con actores estratégicos como la embajada de Estados Unidos y la de México, dada la cooperación que estos países brindan en materia de lucha contra el narcotráfico.

El analista agrega que los últimos funcionarios que han ocupado el cargo, como Werner Ovalle, han cumplido adecuadamente con ese perfil. Sin embargo, advierte que no basta con conocer el tema desde una perspectiva institucional, sino que también es necesario saber cómo actuar en situaciones concretas, como el manejo de pistas clandestinas en comunidades rurales o las operaciones por vía marítima.

"Este no debería ser un nombramiento temporal o meramente administrativo. Se debe buscar a personas que hayan trabajado con agencias especializadas de Naciones Unidas o que cuenten con formación específica en temas de narcotráfico", acotó.

Reyes considera que hay pocos perfiles idóneos en el país, y que es tarea del Ministerio de Gobernación elaborar una lista muy reducida de candidatos capacitados, para que el proceso de nombramiento sea más agil.

Evaluación

Según el analista en seguridad Zoel Franco, aunque el cargo de viceministro antinarcóticos aún no ha sido nombrado, el Ministerio de Gobernación tiene la capacidad de definir estrategias para combatir el narcomenudeo de manera efectiva. Sin embargo, reconoce que es importante nombrar a esa autoridad cuanto antes, ya que será la persona encargada de dirigir todas las acciones operativas y estratégicas en esta área tan sensible, aunque se debe tener cuidado de que no tenga vínculos con estructuras del crimen organizado.

Franco supone que el retraso en el nombramiento podría deberse a procesos de selección rigurosos, lo cual considera necesario dada la complejidad y delicadeza del fenómeno del narcotráfico en Guatemala, que ha ido en aumento en los últimos años.

Desde su perspectiva, el perfil adecuado para ocupar este cargo debe incluir experiencia en estrategias de persecución penal y manejo de fenómenos criminales, especialmente en materia de narcotráfico.

Franco también destaca que el Ministerio ha comenzado a tomar acciones contra estructuras criminales, lo cual ha generado consecuencias. Al desarticular organizaciones delictivas, según el experto, las piezas dentro de estas estructuras tienden a reacomodarse, lo que provoca una reacción violenta.

“Aunque ha habido numerosas capturas, según las primeras investigaciones policiales, estas agrupaciones han estado detrás de los recientes ataques armados ocurridos en el país”, precisó.

Sin cuadros

Respecto de la demora en el nombramiento del nuevo viceministro, el exviceministro de Gobernación Mario Mérida señala que, si el gobierno contara con cuadros técnicos preparados, el cambio habría sido automático, como ocurrió con el nombramiento del nuevo director del Sistema Penitenciario. Sin embargo, considera que encontrar personas verdaderamente idóneas para cargos de alto nivel sigue siendo un reto, en parte debido a la limitada preparación de muchos perfiles disponibles.

“Si de algo carece el actual gobierno es de cuadros para determinados cargos”, señaló.

Mérida considera que lo más adecuado sería crear una dirección o un departamento específico contra el narcotráfico, en lugar de continuar acumulando funciones en un sistema que ya se ha burocratizado en exceso. Actualmente, el Ministerio de Gobernación cuenta con seis viceministros, lo cual, según él, complica la operatividad del sistema de seguridad.

El exviceministro advierte que las bandas criminales están apropiándose de las zonas con mayor demanda de narcomenudeo, alimentadas por un creciente consumo de estupefacientes entre los jóvenes.

“Esto hace que la actividad sea altamente rentable para los grupos criminales, que difícilmente estarán dispuestos a ceder el control de ese mercado, ya que representa una de sus principales fuentes de ingresos y responde a sus objetivos estratégicos”, indicó.

Mérida también subraya la influencia que ejerce la embajada de los Estados Unidos en temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, y afirma que, por lo general, la persona que sea designada debe recibir cierta aprobación del gobierno estadounidense.

Se intentó obtener una postura con el ministerio de Gobernación sobre la demora en el nombramiento de dicho cargo pero no fue posible obtener una respuesta.