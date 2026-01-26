Venta de droga al menudeo estaría detrás del asesinato múltiple ocurrido en zona 3

Cuatro hombres fueron asesinados el sábado recién pasado en la zona 3 capitalina, tras haber sido sacados de una vivienda ubicada en la zona 8, donde presuntamente se distribuía droga, según las pesquisas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades investigan si el móvil de los crímenes está relacionado con una disputa territorial por la venta al menudeo.

Los cuerpos fueron localizados atados de pies y manos. Según los Bomberos Voluntarios, dos de las víctimas aún presentaban signos vitales, por lo que fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios, donde fallecieron. Las otras dos ya habían muerto en el lugar.

César Mateo, vocero de la PNC, informó que la principal línea de investigación apunta a un posible conflicto entre estructuras delictivas. “Podría tratarse de una rivalidad entre grupos que se disputan puntos de venta de drogas. Los fallecidos podrían estar vinculados a la pandilla del Barrio 18”, indicó.

De acuerdo con el reporte preliminar, los cuatro hombres fueron obligados a salir de una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas en la zona 8. Posteriormente fueron llevados hasta un sector de la zona 3, donde fueron ejecutados.

Las víctimas fueron identificadas como los primos Cristian Alexander Gonzáles Pixtún, de 19 años, y Jonathan David Monroy Pixtún, de 18, así como dos menores de edad, cuyos nombres no fueron divulgados por tratarse de personas menores de edad. Presentaban múltiples heridas de arma de fuego.

El Ministerio Público y la PNC continúan con las pesquisas para determinar a los responsables.

