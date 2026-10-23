Venta de municiones de la PNC: juez liga a proceso a cuatro policías y tres civiles

Guatemala

Venta de municiones de la PNC: juez liga a proceso a cuatro policías y tres civiles

Siete personas, entre ellas cuatro policías, fueron ligadas a proceso por la presunta sustracción y venta ilegal de municiones de la PNC ofrecidas en redes sociales.

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Los cuatro policías y los civiles comparecen ante el juzgado durante la audiencia de primera declaración por la presunta sustracción y venta ilegal de municiones de la PNC. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente ligó a proceso penal a cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres particulares por su presunta participación en la sustracción y venta ilegal de municiones de uso exclusivo de la institución.

El Ministerio Público (MP) informó que los cuatro policías fueron ligados a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado por sustracción y venta ilegal de municiones.

Los otros tres implicados, quienes son civiles, fueron ligados a proceso penal por el delito de venta ilegal de municiones.

Durante la audiencia de primera declaración, el juez dictó prisión preventiva contra los cuatro agentes de la PNC y uno de los civiles.

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A los otros dos sindicados, quienes son padre e hijo, les otorgó medidas sustitutivas y les impuso cauciones económicas de Q70 mil y Q30 mil. El MP indicó que el caso se encuentra bajo reserva judicial.

Cuatro agentes de la PNC

  1. Edgar Francisco Padilla Guerra
  2. Maynor Fredi Reyes Ruiz
  3. José David Ramírez Jerez
  4. Willy Josúe García Montepeque

Tres particulares

  1. Mario Antonio Barrera Escobar
  2. Oscar Humberto Paz Gudiel
  3. Oscar Daniel Paz Lima

Investigación por venta de municiones en redes sociales

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado inició la investigación después de que se recibiera una denuncia relacionada con la venta de municiones de uso exclusivo de la PNC por medio de redes sociales.

Las pesquisas identificaron una presunta estructura integrada por agentes policiales y particulares que estarían involucrados en la sustracción y comercialización ilegal de municiones asignadas a la institución.

Las autoridades señalaron que las municiones presuntamente sustraídas terminaban en manos de estructuras criminales, entre ellas las pandillas del Barrio 18, Mara Salvatrucha y Los Caradura.

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ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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