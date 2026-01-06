Videos: Sepultan a madre e hija asesinadas en Siquinalá mientras los familiares exigen justicia

Este lunes 6 de enero fueron sepultadas Lenda Ismelda Cárdenas Burrión, de 18 años, y su hija Darís Ismelda López Cárdenas, de un año y seis meses, quienes fueron halladas sin vida el pasado 4 de enero, a orillas de un río, en las cercanías de la aldea El Níspero, Siquinalá, Escuintla.

Los cuerpos fueron encontrados a unos tres kilómetros antes de llegar a la vivienda donde Cárdenas residía con su pareja.

Ambas fueron despedidas en la colonia Peña Flor 2, donde viven los padres de Cárdenas. El cortejo fúnebre recorrió las calles de terracería del sector hasta llegar al cementerio local. Vecinos, familiares y vecinos acompañaron el sepelio.

La madre de Lenda, también abuela de la menor, -quien pidió el anonimato- expresó su tristeza y pidió justicia por lo ocurrido. “Mi hija no se merecía esto, mi nietecita menos. Solo queremos justicia, porque ellas no hacían daño a nadie”, dijo entre lágrimas.

Las dos fueron localizadas sin vida a orillas de un río, en la aldea El Níspero. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la joven murió por heridas provocadas con arma blanca en el cuello, mientras que la menor falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego en el cráneo.

El Ministerio Público tiene a cargo el caso y señaló que continúa con las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas. La familia, además del duelo, enfrenta dificultades económicas y ha solicitado apoyo a los vecinos para cubrir los gastos funerarios.



"Según la investigación preliminar los cuerpos habrían sido lanzados en el lugar, pues no se localizaron indicios en el área. El Ministerio Público se encuentra investigando los hechos", indicó el ente investigador.

La Policía Nacional Civil dijo que aún trabajan con el MP para poder identificar a responsable de la muerte de madre e hija.