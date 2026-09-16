“Vuela Bajito” es capturado luego de aparecer en video conduciendo moto de forma temeraria

Policías del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Fernando “N”, de 26 años, alias “Vuela Bajito”, luego de una persecución en el kilómetro 271 de la Ruta CA-13, Río Dulce, Lívingston, Izabal.

Según la PNC, el hecho quedó registrado el martes 15 de septiembre, cuando los agentes le marcaron el alto al motorista, pero este hizo caso omiso y continuó la marcha, por lo que hubo una persecución.

“El motorista habría conducido a excesiva velocidad y realizado maniobras peligrosas, hasta que derrapó sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 260, aldea Buenos Aires”, detalló el informe policial.

La PNC agregó que los Bomberos Voluntarios trasladaron al motorista a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.

De acuerdo con la información, Fernando “N” sufrió laceraciones en la piel y una fractura.

“Al solicitarle la documentación de la motocicleta, manifestó no contar con ella y, además, se estableció que el número de motor del vehículo se encontraba alterado”, añadió la PNC.

En videos compartidos por la PNC se observa la forma temeraria en que el motorista se desplazaba y ponía en riesgo su integridad y la de otros conductores.

Por si no lo vio:



Capturado alias “Vuela Bajito”, tras persecución realizaba maniobras indebidas hasta que se accidentó



Policías del Departamento de Tránsito de la PNC capturaron a Fernando “N”, de 26 años, en el kilómetro 271, Río Dulce, Livingston, Izabal.#ProtegerYServir pic.twitter.com/v0HomK8yl4 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2026

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