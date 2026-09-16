“Vuela Bajito” es capturado luego de aparecer en video conduciendo moto de forma temeraria

Justicia

“Vuela Bajito” es capturado luego de aparecer en video conduciendo moto de forma temeraria

La PNC capturó a un hombre que conducía una motocicleta de forma temeraria en Río Dulce, Lívingston, Izabal.

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CAPTURAN A FERNANDO N, VUELA BAJITO

Fernando “N”, quien fue captado cuando conducía una motocicleta de forma temeraria, fue capturado por la PNC.. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Fernando “N”, de 26 años, alias “Vuela Bajito”, luego de una persecución en el kilómetro 271 de la Ruta CA-13, Río Dulce, Lívingston, Izabal.

Según la PNC, el hecho quedó registrado el martes 15 de septiembre, cuando los agentes le marcaron el alto al motorista, pero este hizo caso omiso y continuó la marcha, por lo que hubo una persecución.

“El motorista habría conducido a excesiva velocidad y realizado maniobras peligrosas, hasta que derrapó sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 260, aldea Buenos Aires”, detalló el informe policial.

La PNC agregó que los Bomberos Voluntarios trasladaron al motorista a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.

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De acuerdo con la información, Fernando “N” sufrió laceraciones en la piel y una fractura.

“Al solicitarle la documentación de la motocicleta, manifestó no contar con ella y, además, se estableció que el número de motor del vehículo se encontraba alterado”, añadió la PNC.

En videos compartidos por la PNC se observa la forma temeraria en que el motorista se desplazaba y ponía en riesgo su integridad y la de otros conductores.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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