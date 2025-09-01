Zamora no recuperará su libertad: CC revoca amparo provisional que anulaba prisión preventiva

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo provisional que favorecía al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y confirmó que seguirá en prisión preventiva. Con esta decisión, el periodista no recuperará las medidas sustitutivas que le habían sido otorgadas en octubre del 2024, las cuales fueron anuladas tras una apelación del Ministerio Público (MP).

La resolución fue emitida el 1 de septiembre del 2025, dentro de los expedientes acumulados 4732-2025 y 4743-2025. El fallo confirma lo actuado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que había declarado actividad procesal defectuosa en el trámite judicial a favor de Zamora.

El origen de la controversia fue una recusación contra el juez Erick Daniel García Alvarado, presentada por el abogado querellante Raúl Falla. Pese a que el juez continuó con la audiencia y revocó la prisión preventiva del periodista, la Sala consideró que actuó sin competencia al no resolver antes la recusación, lo que invalidó todo lo actuado a partir del 17 de octubre del 2024.

Zamora intentó revertir esa decisión mediante un recurso de reposición, alegando violaciones a su derecho de defensa, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Sin embargo, tanto la Sala como ahora la CC rechazaron esos argumentos.

Con esta resolución, se confirma que el proceso deberá retrotraerse y que Zamora Marroquín continuará privado de libertad mientras avanza el juicio en su contra por conspiración para obstrucción de justicia y uso de documentos falsificados.