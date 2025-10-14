Ley contra pandillas: qué contiene la iniciativa 5692 que redefine a las pandillas como “delincuentes de alta peligrosidad”

En una sesión de pleno del Congreso de la República la tarde de este martes 14 de octubre, los diputados aprobaron una moción para modificar la agenda y conocer en tercera lectura la iniciativa de ley 5692, que plantea reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal, con el objetivo de aumentar sanciones e incluir delitos específicos vinculados a maras y pandillas.

La propuesta fue presentada originalmente por el expresidente Alejandro Giammattei y contiene cambios significativos. Entre ellos, la eliminación del término “terroristas” para referirse a los pandilleros, sustituido por “delincuentes de alta peligrosidad”.

También contempla que los procesos en su contra se lleven a cabo en juzgados y tribunales de alto impacto, y propone duplicar las penas por los delitos de asociación ilegal de personas armadas y entrenamiento para actividades ilícitas.

Además, la iniciativa autoriza al Ministerio de Gobernación a adquirir hasta Q200 millones en equipo para métodos especiales de investigación, y establece que el Ejecutivo debe crear mecanismos para impedir la comunicación entre cabecillas de pandillas y sus estructuras criminales desde prisión.

Durante la sesión, el presidente del Congreso, Nery Ramos, convocó al centro del hemiciclo a los jefes de bloque con el objetivo de consensuar las enmiendas que serán presentadas antes de avanzar con la votación.

Sin embargo, ante la falta de acuerdos, se declaró un receso que al momento lleva más de media hora.

Una vez que pase el receso, se entrarán a conocer cada artículo y las posibles enmiendas, lo que implica que el articulado podría tener nuevas modificaciones.

Durante la sesión de este martes 14 de octubre, el Congreso avanzará en la tercera lectura del contenido de la iniciativa de ley que busca aplicar penas más severas y autorizar fondos especiales para el combate a las pandillas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

¿Qué incluye la propuesta?

Procesos judiciales : Los casos de pandilleros serán conocidos en juzgados de alto impacto.

: Los casos de pandilleros serán conocidos en juzgados de alto impacto. Penas más severas : Se duplican las penas por asociación ilegal de personas armadas y por entrenamiento para actividades ilícitas.

: Se duplican las penas por asociación ilegal de personas armadas y por entrenamiento para actividades ilícitas. Control en cárceles : El Ejecutivo deberá implementar mecanismos para impedir que los líderes de pandillas se comuniquen con sus estructuras desde prisión.

: El Ejecutivo deberá implementar mecanismos para impedir que los líderes de pandillas se comuniquen con sus estructuras desde prisión. Presupuesto para seguridad: El Ministerio de Gobernación podrá invertir hasta Q200 millones en métodos especiales de investigación.

Lea también: ¿Declarar terroristas a las maras o aumentar penas? Qué tan efectivas y aplicables podrían ser estas leyes en Guatemala

Con información de Douglas Cuevas.