Mbappé sigue sin entrenar y se convierte en duda para el duelo ante la Real Sociedad

El francés Kylian Mbappé se ausentó por segundo entrenamiento consecutivo del trabajo con el grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, debido a molestias en la rodilla izquierda, en la que sufrió un esguince en diciembre. Por ello, es duda de cara al partido del sábado en el estadio Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el delantero, aprovechando los seis días entre partido y partido, trabaja en recuperar sus mejores sensaciones en la rodilla izquierda y, con cautela, aún no está confirmado que pueda participar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento del viernes, en el que su presencia o ausencia marcará su disponibilidad contra la Real Sociedad.

En caso de no poder participar, el Real Madrid perdería a su gran referente esta temporada, ya que Mbappé suma 23 goles en 22 encuentros de Liga y, en total, 38 en 31 partidos. Casi el 50 % (49.35 %) de los goles de su equipo.

Por su parte, Raúl Asencio no entrenó debido a un proceso gripal. En su caso, la perspectiva es que logre recuperarse y pueda ser parte del equipo el sábado, salvo contratiempo en los próximos días.

Arbeloa tampoco pudo contar con los tres lesionados: el inglés Jude Bellingham y los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao. Sí lo hizo con el argentino Franco Mastantuono, quien repitió presencia sobre el césped, confirmando que está recuperado del golpe en el muslo que arrastraba desde el partido del pasado domingo en Mestalla, ante el Valencia.

La sesión de este jueves comenzó con ejercicios de activación y rondos, antes de continuar con trabajo táctico enfocado en la presión tras pérdida, y finalizó con prácticas de definición.