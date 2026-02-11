Atlético de Madrid vs. Barcelona: Día, hora y dónde ver la ida de las semifinales de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrentarán este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este primer choque entre azulgranas y colchoneros se jugará en la capital española, en el estadio Metropolitano, donde el cuadro dirigido por el argentino Diego Pablo “Cholo” Simeone recibirá al equipo de Hansi Flick, en un verdadero duelo de titanes en el que ambos buscarán salir victoriosos de este primer asalto, que será a doble partido.

El Barça llega a esta instancia luego de vencer en los cuartos de final a un combativo Albacete, al que derrotó con un ajustado 1-2. Por su parte, el Atlético de Madrid goleó 0-5 al Real Betis.

Para el conjunto madrileño, esta es una gran oportunidad de eliminar al Barcelona y acercarse a un título en la temporada, ya que en la Liga, tras su última derrota frente al Betis, se complica su posibilidad de ganarla. Por ello, el cuadro colchonero buscará quedarse con este certamen, en el que el Barcelona es el actual monarca y quiere repetir.

Por su parte el equipo blaugrana sigue vivo en las tres competencias: es líder en la Liga, está en octavos de final de la Liga de Campeones y disputará estas semifinales de Copa del Rey, donde buscará avanzar a la gran final.

El encuentro promete ser un partido de goles y emociones, en el que los locales intentarán sacar ventaja y hacer valer su condición de local, convirtiendo el Metropolitano en un fortín.

Asimismo los locales saben que al Barcelona se le da bien este estadio, donde suele obtener buenos resultados. En la pasada edición de la Copa del Rey, ambos empataron 3-3 en Barcelona, y en la vuelta, el equipo de Flick se impuso 0-1 para eliminar al conjunto madrileño. Se espera un partido de alto voltaje, con dos equipos que saldrán a buscar la victoria desde el primer minuto.

Día, hora y dónde ver el encuentro entre colchoneros y azulgranas

El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará este jueves 12 de febrero, a las 14.00 horas de Guatemala, en el estadio Metropolitano. La transmisión estará disponible por la señal de Sky Sports.