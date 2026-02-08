Joan Laporta dimite para presentarse a la reelección a la presidencia del FC Barcelona el 15 de marzo

Joan Laporta presentó su dimisión al cargo de presidente del FC Barcelona para poder disputar su reelección el próximo 15 de marzo, anunció este lunes el club catalán.

“Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones”, señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

De esta manera, Rafael Yuste —hasta ahora vicepresidente primero y amigo cercano de Laporta, a quien conoce desde su infancia— dirigirá el club de forma interina hasta el 1 de julio, cuando el nuevo presidente electo tomará posesión del cargo.

Junto con Laporta, también cesaron en sus funciones varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral.Laporta, de 63 años, en el cargo desde 2021 —tras un primer mandato entre 2003 y 2010—, está considerado por la prensa catalana como el favorito para imponerse en esos comicios.

El método de Laporta para sacar al gigante azulgrana de una profunda crisis deportiva y financiera, mediante diversas operaciones contables tras la salida del ídolo Lionel Messi en 2021, ha sido duramente criticado por sus principales opositores.

Es especialmente el caso de Víctor Font —segundo en las pasadas elecciones—, quien lo acusa de haber hipotecado parte de los activos del club.

Según la prensa regional, se prevén otras tres candidaturas: las de Xavier Vilajoana (exjugador del Barça), Marc Ciria (empresario) y Joan Camprubí (impulsor del movimiento social del club Som un clam).