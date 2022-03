Alejandro Mayorkas y canciller guatemalteco hablan de coyotaje, aunque Giammattei había señalado desinterés de EE. UU.

Sin embargo, apenas cuatro días antes, el mandatario tenía una percepción diferente al interés de la administración del presidente Joe Biden sobre cómo abordar el tema del coyotaje, al asegurar durante una entrevista con el medio conservador estadounidense “Americano Media” que no ha recibido ninguna respuesta positiva al respecto de parte de EE. UU., pese a haber hecho propuestas.

“Nosotros podemos hacer lo que tengamos de nuestra parte, pero no podemos ir más allá y la propuesta de nosotros es seria, o sea, ya hicimos la ley, ya pasó la ley y lo que estamos pidiendo a Estados Unidos es que convierta -el coyotaje- en delito federal, que nos permita tener la posibilidad de la extradición de aquellas personas que tenga que ser juzgados allá o aquí, desgraciadamente al momento no tenemos ninguna respuesta positiva”, dijo Giammattei durante la entrevista.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que “los funcionarios reiteraron su voluntad y compromiso en continuar el trabajo de manera conjunta en el desarrollo de acciones concretas para enfrentar los principales desafíos compartidos, como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la defraudación aduanera y otros delitos conexos; y, muy particularmente, el combate a las estructuras criminales que se dedican al tráfico y trata de personas”.

El documento añade que se reafirmó “que ambos países comparten objetivos estratégicos para la prevención y atención integral de la migración irregular, la importancia de promover una migración segura, ordenada, regular y circular y en atender las causas estructurales de la misma”.

Además, agrega que Búcaro “formuló votos para alcanzar avances significativos concretos a través de iniciativas y proyectos de beneficio mutuo, fortalecer las acciones estratégicas y lograr los objetivos planteados para la prosperidad y seguridad de ambos pueblos y Gobiernos”.

Thank you, @SecMayorkas, Secretary of Homeland Security, for your partnership and support of our joint efforts to stop human trafficking and irregular migration in our region. We are committed to continuing to strengthen our ties of regional security. 🇬🇹🇺🇸

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 18, 2022