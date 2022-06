EE. UU. anuncia más de US$1 mil 900 millones en inversiones privadas para Centroamérica y este es el plan para Guatemala

El anuncio de este martes se basa en el que hizo el vicepresidenta Harris en diciembre de 2021 de US$1 mil 200 millones en compromisos del sector privado. “Los compromisos agregados bajo esta iniciativa ahora suman más de $3.2 mil millones. En conjunto, estas inversiones están creando un ecosistema de oportunidades y ayudando a brindar esperanza a las personas de la región para construir vidas seguras y prósperas en sus hogares“, se lee en el documento.

“La Administración Biden-Harris reconoce que el desarrollo a largo plazo en el norte de Centroamérica requiere más que los recursos del gobierno de los Estados Unidos. Por esta razón, el vicepresidente Harris hizo un llamado al sector privado para que aproveche sus recursos y experiencia para apoyar el crecimiento económico inclusivo en el norte de Centroamérica. En el transcurso del año pasado, el Vicepresidente convocó a directores ejecutivos y líderes filantrópicos para avanzar en este esfuerzo, y lo hará nuevamente en los márgenes de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en eventos organizados por la Asociación para América Central y la Cámara de Comercio” se lee en el comunicado.

Las nuevas empresas

Según la información de la Casa Blanca, 10 empresas y organizaciones anunciaron importantes nuevos compromisos este 7 de junio y se unen a las 30 empresas que ya han invertido desde el lanzamiento del Llamado a la acción en mayo de 2021

Agroamerica : Una corporación familiar de alimentos e ingredientes sostenibles, invertirá más de $100 millones en seis nuevos proyectos que generarán 1 mil empleos permanentes con salarios dignos en el norte de Centroamérica durante los próximos 5 años.

Según la Casa Blanca, los proyectos futuros incluyen una refinería de ingredientes alimentarios, una plantación de banano de 600 hectáreas, una gran plantación y planta de procesamiento de aguacate, y la expansión de una planta de procesamiento de ingredientes naturales.

Agroamérica espera reducir drásticamente el desperdicio de alimentos en la región al tiempo que presenta una línea de negocios innovadora para pequeños e independientes productores de materias primas y frutas tropicales producidas en Centroamérica.

COATL : una empresa de servicios digitales invertirá US$35 millones en El Salvador para expandir el acceso rural a Internet de alta velocidad durante los próximos 5 años al expandir y operar una red rural de banda ancha altamente confiable sobre las líneas eléctricas de alta potencia existentes. Este trabajo permitirá el acceso equitativo a un ecosistema digital en áreas rurales, posibilitando la educación en línea, la inclusión financiera y los servicios electrónicos.

Fundación Terra; una fundación independiente financiada con aportes de Terra Inversiones, que trabaja en los sectores de energía, petróleo, retail e inmobiliario, invertirá US$24.5 millones en nuevos programas durante 5 años.

Estos programas apoyarán la educación secundaria, el acceso digital, el emprendimiento y la conservación del medio ambiente, incluidas becas para dar tutoría a 40 mil estudiantes en El Salvador, Guatemala y Honduras en matemáticas y español, lo que promoverá la inclusión financiera.

Brecha inc. : Gap Inc. está comprometida con el abastecimiento en América Central, y su producción actual en América Central respalda aproximadamente 8 mil 200 puestos de trabajo de fabricación en la región ocupados principalmente por mujeres. Gap Inc. planea aumentar su abastecimiento en América Central en aproximadamente US$50 millones por año, para un compromiso de crecimiento total de $150 millones para 2025, como parte de su estrategia para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro mediante la deslocalización de más producción al Hemisferio Occidental. Estas mayores compras de la región respaldarán aproximadamente 5.000 puestos de trabajo adicionales en América Central.

Milicom : una empresa de telecomunicaciones invertirá $700 millones para expandir y mantener sus redes móviles y de banda ancha en Guatemala, Honduras y El Salvador durante los próximos dos años. Esta inversión impulsará los esfuerzos de Millicom para acelerar el crecimiento económico en la región a través de una mayor conectividad, ya que las tasas de penetración de banda ancha en estos mercados están muy por debajo de los promedios regionales. Además, las inversiones de Millicom se realizarán en línea con Race to Zero, la campaña respaldada por la ONU destinada a promover una recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono.

Pantaleón : un conglomerado que incluye inversiones en agroindustria y bienes raíces, invertirá $9.4 millones para financiar la fase inicial de un parque industrial de 1 mil 200 acres en la Costa Sur de Guatemala. Una vez terminado, se espera que el parque albergue una combinación de negocios de fabricación, logística y distribución, entre otros.

San Mar : un mayorista de ropa con sede en EE. UU., aumentará sus compras de productos fabricados en el norte de América Central en US$500 millones para 2025. Estas compras respaldarán el suministro de productos a los más de 60 mil clientes de San Mar, la gran mayoría de los cuales son pequeñas empresas estadounidenses dedicada a la manufactura ligera doméstica.

La mayor capacidad requerida para este crecimiento conducirá a la creación de 4 mil empleos adicionales de tiempo completo en Elcatex, un fabricante de ropa con sede en Honduras propiedad en parte de SanMar.

Unifi : una empresa que produce hilos reciclados y sintéticos, estableció su operación de fabricación y venta en El Salvador (Unifi Centroamérica) en 2010 y ha invertido en El Salvador y la región desde entonces. Unifi está realizando importantes inversiones en la capacidad de huella e innovación de su operación en El Salvador y se ha comprometido a invertir US$15 millones durante los próximos cinco años para ampliar la capacidad, mejorar la eficiencia y reducir el uso de energía.

La inversión incluye una nueva e innovadora tecnología de texturizado que aumentará la producción de hilo de poliéster de la compañía en El Salvador en un 40 % y respaldará la capacitación continua y el crecimiento laboral en la región.

Visa : invertirá más de $270 millones en los próximos cinco años para expandir la inclusión financiera y la infraestructura digital, con el objetivo de incorporar 6.5 millones de personas y 1 millón de pequeñas y medianas empresas (PYME) al sistema financiero formal en Guatemala, El Salvador, y Honduras.

Visa se centrará en ayudar al sector financiero local a implementar tecnología de pago innovadora, mejorando las capacidades financieras de los ciudadanos mientras impulsa la eficiencia en áreas clave de la economía, que incluyen: agricultura, desembolso digital de subsidios gubernamentales y remesas, al mismo tiempo que amplía la educación financiera para ciudadanos y pymes. , aumentando así la aceptación de los pagos digitales y atrayendo a más personas a la economía formal.

Yazaki: Yazaki North America, un productor de componentes automotrices, invertirá US$110 millones adicionales para contratar a más de 14 mil nuevos empleados en Guatemala y El Salvador para fines de 2026. Esto se basa en un anuncio reciente de invertir US$10 millones en una nueva fábrica en Guatemala, que está programado para comenzar la producción con sus primeros 1 mil empleados en enero de 2023. Yazaki NA proporciona arneses de cables eléctricos para General Motors, Ford, Stellantis y otros fabricantes de automóviles a nivel mundial.

Las nuevas inversiones son parte del plan “Llamada a la Acción” y se suman al anuncio que hizo la vicepresidenta en diciembre de 2021 de 1.200 millones de dólares en compromisos del sector privado, en los que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y MasterCard.

Según el comunicado de la Casa Blanca, el Llamado a la Acción comenzó con solo 12 empresas y organizaciones y ahora incluye 40 empresas y organizaciones que se han comprometido a invertir en la región, representando servicios financieros, textiles y prendas de vestir, agricultura, tecnología y telecomunicaciones, y organizaciones sin fines de lucro. Además, el Llamado a la Acción ha generado una nueva colaboración entre las empresas participantes, impulsando aún más el impacto de la iniciativa.

Reconocen que se requiere más recursos

La Administración Biden-Harris, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a EFE, reconoce que el desarrollo a largo plazo en el norte de Centroamérica requiere más que solo los recursos del Gobierno de los Estados Unidos.

Además, Kamala Harris, encargada de hacer frente a los problemas que han generado la llegada masiva de inmigrantes a la frontera estadounidense, hará un llamado al sector privado para que aproveche sus recursos y experiencia para apoyar el crecimiento económico inclusivo en el norte de Centroamérica.

Otro punto clave de la agenda de hoy de la mano derecha del presidente Joe Biden será el anuncio de nuevos compromisos del gobierno de EE. UU., empresas del sector privado y organizaciones para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina.

La vicepresidenta y la Alianza para Centroamérica presentarán “In Her Hands” (En las manos de ella), una iniciativa del sector privado para empoderar, capacitar y proteger a las mujeres en el norte de Centroamérica y en todo el hemisferio occidental.

De acuerdo con el funcionario, este proyecto conectará a más de 1,4 millones de mujeres con el sistema financiero y la economía digital, acelerará la participación de las mujeres en la agroindustria, capacitará a más de 500 mil mujeres y niñas en habilidades laborales básicas y promoverá la paridad de género toda la región.

Por último, Harris presentará este martes el Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC, por sus siglas en inglés), una iniciativa de 50 millones de dólares que será administrada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de dar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras un camino hacia un futuro empleo.

La IX Cumbre de las Américas arrancó ayer en la ciudad de Los Ángeles en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos, país anfitrión.