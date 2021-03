“El paso es por el puente y sí tienen que hacer trámite”: México despliega cien agentes migratorios en frontera con Guatemala

Agentes de migración de México toman posiciones en la frontera con Guatemala para frenar el paso de indocumentados y de viajeros sin planes esenciales. (Foto: Damian Sánchez)

Un centenar de agentes migratorios mexicanos fueron desplegados este 20 de marzo en los límites fronterizos entre México y Guatemala como parte de las restricciones para frenar la pandemia de la covid-19 y a los migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos.

Los agentes migratorios fueron dispersados en los puntos informales por donde se suele traficar mercancía informal y pasan cientos de migrantes a través de balsas que cruzan el fronterizo río Suchiate.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció esta semana la restricción de los viajes no esenciales en su frontera sur con Guatemala y Belize por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Si bien la decisión se anunció para frenar la propagación de la covid-19, coincide con los esfuerzos de Estados Unidos de disuadir el aumento del flujo migratorio que se desplaza por México hacia ese país.

En grupos de cinco elementos de migración fueron enviados a los cruces informales conocidos como El Coyote, Palenque, Limón, Rojo, Armadillo y Cascajo, entre otros donde pasan los extranjeros con destino al sureño municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas.

Los agentes llegaron alrededor del mediodía de este 20 de marzo al puerto fronterizo de Suchiate, para luego dirigirse a la ribera del río Suchiate.

Las restricciones empezaron en la ribera del río que sirve de división política, donde los agentes solicitan a los guatemaltecos documentos que acrediten su legal estancia.

“El paso es por el puente, las invito a que pasen por puente y sí tienen que hacer un trámite”, decía uno de los agentes a familias que intentaban cruzar el río a través de balsas.

Otro agente del INM, les recomendó a los guatemaltecos sacar un permiso que dura 5 años para empezar a tramitarlo y no estén pasando en pasos informales. “Por el momento quien no cuente con un permiso migratorio no podrán internarse a México”, sostuvo.

Freddy Bautista, un guatemalteco que viajaba con su familia y amigos, cruzó el río para internarse a México, sin embargo, se encontró con el muro migratorio que desde que lo vieron surcando las aguas del afluente se acercaron para solicitar sus documentos. Su esposa y él llevaban sus papeles, mientras que sus hijos no, por lo que declinaron en regresar a su país.

Los agentes de migración indicaron que permitirán el paso a personas para recibir tratamiento médico.

El Gobierno de México informó que no se consideran como actividades esenciales los viajes con fines recreativos o de turismo.

En las márgenes del río Suchiate, los balseros en los diversos pasos informales continúan traficando mercancía y gasolina de un país a otro, sin que sean detenidos.

Cabe destacar, que del lado legal en el Puente Rodolfo Robles, el paso de vehículos terrestre y paso peatonal es normal, sin que se presente ninguna restricción.

En el borde del río Suchiate, únicamente se dispersaron hoy agentes de migración, sin que se tenga presencia policial o militar que ayude a reforzar la seguridad.