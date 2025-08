Intentó vender un Ipad que robó: guatemalteco es acusado en EE. UU. de robo y estrangulamiento

Medios de EE. UU. informaron a finales de julio sobre el caso de un guatemalteco acusado no solo de intentar robar una vivienda en Pensilvania, sino también de estrangular a la propietaria.

El medio Fox 29 afirma que el hecho ocurrió el 27 de julio, a las 2 horas, en una vivienda ubicada en el número 300 de Vine Street, y que el detenido fue identificado como Jonathan Isaías Ávila Arévalo.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se inició cuando Ávila Arévalo ingresó a la vivienda de la víctima, quien se encontraba dormida.

La mujer contó que intentó escapar al bajar por las escaleras, pero que el intruso la empujó contra una pared, lo que provocó un forcejeo.

La Policía agrega que, durante ese forcejeo, el guatemalteco intentó estrangular a la dueña de la casa, quien logró liberarse y llamar a las autoridades. En ese momento, el agresor huyó.

Las fuerzas de seguridad informaron que Ávila Arévalo fue capturado horas después, ya que se le encontró en posesión de un objeto presuntamente robado de la vivienda.

🚨 Montgomery County, PA: On Sunday, illegal alien and Guatemalan national Jonathan Isaias Avila Arevalo was arrested for Aggravated Assault, Simple Assault, Strangulation, Burglary, and more.



A woman told police she woke to find a male stranger, later identified as Avila… pic.twitter.com/CYIaEb4XW4