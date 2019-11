Patrulla Fronteriza detiene a otro grupo de guatemaltecos que cruzaron la frontera ocultos en ropa de camuflaje

Vestían con ropa de camuflaje e intentaban esconderse en la espesura de la maleza que está a cien millas al sur de la localidad de Alpine, Texas, cerca del Río Grande que es fronterizo con México.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó de la detención de un grupo de diez hombres migrantes de nacionalidad guatemalteca y mexicana que habían cruzado la frontera y caminaban en una de las áreas más desoladas del sector.

Esto sucedió el pasado viernes 15 de noviembre alrededor de las 10:30 de la mañana cuando agentes de la estación Alpina patrullaban cerca del Río Grande y encontraron huellas de personas que iban en dirección al norte.

Los migrantes detenidos fueron procesados bajo las leyes de migración estadounidense.

