Ministerio de Ambiente espera resultados sobre la coloración roja en río Las Vacas

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aún analiza las muestras tomadas en el río Las Vacas para determinar qué sustancia provocó la coloración rojiza observada en videos que se hicieron virales el 14 de septiembre. La investigación continúa luego de que la Municipalidad de Guatemala ordenara la suspensión de operaciones de la empresa ZOOMSA, S. A., ubicada en la zona 5.

El caso llamó la atención por el cambio visible en la coloración del agua, que adquirió un tono rojizo intenso. Sin embargo, todavía no se ha establecido oficialmente qué sustancia provocó el cambio ni cuál fue su origen.

La suspensión de operaciones es, hasta ahora, una de las principales medidas adoptadas. La Municipalidad informó que a ZOOMSA se le otorgó una audiencia de cinco días para presentar sus autorizaciones municipales y que la Dirección de Medio Ambiente verificaría si la empresa utilizaba los drenajes de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA) para verter el líquido.

Se consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre el desarrollo de la audiencia, los siguientes pasos del proceso y si la suspensión tiene un plazo determinado.

Un río con contaminación previa

El episodio ocurre en un río que ya presenta altos niveles de contaminación. Un estudio realizado con muestras tomadas en mayo de este año identificó una elevada presencia de contaminación fecal en tres puntos evaluados, incluido el río Las Vacas, afluente del río Motagua y parte de su cuenca.

En el punto ubicado aguas abajo del vertedero de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala se estimaron 1.6 millones de microorganismos indicadores de contaminación fecal por cada 100 mililitros de agua. El valor de referencia utilizado en el estudio fue de 1 mil por cada 100 mililitros, por lo que el resultado fue 1 mil 600 veces superior.

Este dato refleja las condiciones de contaminación del río, pero no determina por sí mismo cuál fue la sustancia responsable de la coloración rojiza observada en septiembre.

Denuncias ante el MP

El MARN informó que durante 2025 y 2026 presentó 54 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por hechos que podrían constituir ilícitos penales relacionados con contaminación.

La cartera aclaró que no todos los casos en los que se presentó una denuncia ante el MP dieron lugar a actuaciones administrativas, debido a que se trataba de hechos que podían constituir contaminación directa y correspondía trasladarlos a la vía penal.

Según el Viceministerio de Ambiente, el promedio de las multas impuestas conforme a la normativa ambiental es de Q5 mil.

Como referencia histórica, el MARN registra 365 expedientes relacionados con afectaciones a ríos y lagos: alrededor de 245 corresponden a ríos y 120 a lagos.

La cartera señaló que estas cifras históricas incluyen actuaciones de distintos períodos y que, por ello, los datos correspondientes exclusivamente a 2025-2026 no representan la totalidad de las acciones realizadas por el MARN relacionadas con cuerpos de agua.

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