Municipalidad de Antigua adjudica servicio de videovigilancia por Q45.6 millones

La Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, bajo la administración de Juan Manuel Asturias, adjudicó más de Q45.6 millones a una empresa a cambio del control, monitoreo, análisis y videovigilancia en la ciudad colonial.



Según el evento, público en Guatecompras desde el 3 de agosto pasado, una junta de licitación adjudicó el servicio de videovigilancia a la empresa Sistemas Informáticos de Aplicaciones, Sociedad Anónima, la única que presentó oferta.



El contrato no solo entrega cámaras y monitores a la comuna antigüeña, sino permite por tres años acceder a una red de más de mil cien cámaras conectadas a través de una infraestructura de vigilancia inteligente, que abarca reconocimiento facial, de matrículas de vehículos y vigilancia por drones.





Según dicha alcaldía, en una respuesta enviada por escrito, con esta adquisición se persigue reducir entre 25% y 35% los delitos de impacto patrimonial y un incremento de 40% en el índice de percepción de seguridad.

Las cámaras de vigilancia que ha tenido hasta ahora la ciudad antigüeña eran propiedad de FundaAntigua, una organización privada que a través de un convenio con la Municipalidad ofrecía un circuito de 500 cámaras y unos 35 botones de emergencia. Sin embargo, el año pasado una serie de señalamientos y acciones legales llevó a FundaAntigua a dar por terminado el convenio y comenzó una batalla legal por la propiedad del sistema.



FundaAntigua, en un comunicado, expuso que al dar por terminado el convenio con la Municipalidad, la administración del centro de monitoreo pasó a manos del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, para continuar coordinando la seguridad del municipio.



Aunque para esta nota se buscó un comentario de integrantes de FundaAntigua, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. La Municipalidad sí respondió e insistió en que la seguridad le corresponde a las autoridades ediles y no puede descansar sobre una entidad privada.

¿Qué compraron?



El contrato, por tres años y adjudicado al oferente único, incluye cámaras, monitoreo y algunas funciones de inteligencia artificial para detectar ciertos incidentes.



Según las bases —porque el contrato no se ha adjuntado al concurso en Guatecompras—, serán 638 cámaras tipo bala, 229 PTZ, es decir, cámaras que pueden girar y hacer acercamientos, además de 15 cámaras para lectura de matrículas de vehículos, 15 de reconocimiento facial y 107 botones de emergencia.



El proveedor también deberá mantener conectadas 225 cámaras municipales que ya existen, lo cual supone un circuito de más de mil cien cámaras.



En el contrato también se debería incluir el centro de monitoreo y el control de las cámaras en el Centro Cultural César Brañas, con una capacidad de almacenamiento de imágenes hasta por 45 días.



Según la comuna, por orden constitucional tiene la obligación de la seguridad y el ordenamiento del espacio público, a través de la Policía Municipal.



La empresa



Sistemas Informáticos de Aplicaciones, S. A. es una empresa representada por Kevin Miguel Maldonado Virula y Francis Arnoldo Rodríguez Ruiz. Este último también aparece como representante legal de otras tres empresas que no tienen ningún contrato con el Estado.



En Guatecompras no se encuentra publicada el acta de nombramiento de la junta de licitación, por lo que no fue posible determinar si los trabajadores que fueron convocados para conocer el proceso tienen experiencia profesional en tecnología.



Sin embargo, la alcaldía asegura que se realizaron tres ejercicios y complementarios antes de lanzar la licitación; entre estos se incluyó un estudio de oferta tecnológica, de costos y de dimensión técnica de alcance.



Solo una empresa ofertó. Según la Municipalidad, hay más empresas con capacidad en el país y las bases no restringían la participación, por lo cual, el hecho de que una sola empresa participara “es una decisión y responsabilidad directa de las empresas interesadas”.



Durante el proceso de adjudicación, la junta de licitación solicitó a la empresa subsanar incumplimientos técnicos, por lo cual se le otorgaron cinco días de prórroga para no descalificarla, plazo consentido por el propio alcalde antigüeño y que la empresa finalmente cumplió.

La oportunidad de que un oferente pueda corregir algunos omisos en su oferta es un proceso que sí contempla la Ley de Contrataciones del Estado.

Uso de datos

El sistema adquirido por la cabecera de Sacatepéquez será capaz de recopilar información biométrica, identificará vehículos y dispondrá de botones de emergencia.



Según la comuna, se trabajará en un protocolo para limitar el acceso, consulta, descarte y despliegue de la información, a fin de resguardar los datos recogidos a través del sistema.