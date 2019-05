Otro menor guatemalteco muere bajo custodia de patrulla fronteriza de EE. UU.

Tiene todo la razón Daniel Cifuentes. Esos padres irresponsables, no piensan! Buscando un mejor futuro y mejores oportunidades, cuando se hubieran podido quedar en Guate y robar o extorsionar! Esos padres, no deberian de exponer sus vidas or las de sus familias, en lugar de eso deberían de extorsionar o robar en Guate! Es más lucrativo y menos riesgoso!