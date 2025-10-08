Paso a desnivel Roosevelt: los trabajos que definirán si se abre en la fecha establecida

El viaducto de la calzada Roosevelt y 9a avenida, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, entra en su fase decisiva tras más de tres años de trabajos marcados por pausas, rediseños y complicaciones técnicas. La habilitación de la obra se mantiene prevista para diciembre del 2025, aunque varios frentes siguen activos en el lugar.

Actualmente, el proyecto reporta un avance físico del 68% y financiero del 60%, lo que implica jornadas intensas en lo que resta del año para recuperar el tiempo perdido por los constantes retrasos que afectaron su cronograma original.

Con una longitud estimada de 402 metros, el viaducto pasará sobre las calzadas Roosevelt y San Juan, y unirá la zona 11 con la zona 7 capitalina, rutas que, con el paso del tiempo, han concentrado tiempos elevados de traslado en hora pico.

Se prevé que esta nueva obra impacte directamente la movilidad de los habitantes de las zonas 3, 7 y 11, y se espera evaluar su aporte estratégico para la conectividad entre la ciudad y municipios aledaños como Mixco.

Qué se trabaja y qué falta por terminar

Durante los primeros días de octubre, las cuadrillas se han enfocado en la instalación de vigas del puente 4, además del armado de diafragmas y la conformación de rampas de ingreso. Sin embargo, aún quedan etapas esenciales por concluir antes de habilitar el viaducto.

Entre las obras pendientes figuran la colocación de vigas en dos puentes, la finalización de las rampas que conectarán el distribuidor con las vías aledañas, incluida la pavimentación de los accesos.

También es necesario completar la fundición de las losas que forman la plataforma principal, así como concluir la colocación de vigas en los dos puentes principales, fundamentales para sostener los carriles y garantizar la estabilidad estructural.

Por último, deben ejecutarse las obras complementarias: instalación de drenajes, iluminación, señalización horizontal y vertical, acabados en bordillos y barandas, y la limpieza final de la vía antes de su inauguración.

Estas tareas definirán si la fecha de entrega, prevista para el 22 de diciembre del 2025, podrá cumplirse sin ajustes adicionales.

🏗️ ¡Avanza el PAD Roosevelt!

Retrasos e interrupciones desde el 2022

Desde su inicio, en el 2022, el proyecto ha enfrentado múltiples contratiempos que extendieron sus plazos. En noviembre del 2023, los ingenieros hallaron tuberías y un colector subterráneo no registrados en los planos, lo que obligó a modificar el diseño estructural.

En junio del 2024, los trabajos fueron suspendidos nuevamente por falta de fianza de la empresa supervisora, requisito clave para garantizar la fiscalización de la obra.

La reactivación definitiva ocurrió en abril del 2025, tras una resolución de amparo de la Corte de Constitucionalidad, que permitió retomar las labores después de meses de incertidumbre.

Hoy, el viaducto Roosevelt se perfila como una de las obras más esperadas para aliviar el tránsito en la capital, aunque su finalización aún depende de superar los últimos obstáculos técnicos antes de cerrar el año.

