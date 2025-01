Alcalde de San José Pinula y su hijo celebran su cumpleaños y responde a denuncias sobre uso de recursos públicos

En el salón municipal de San José Pinula se celebró el cumpleaños del jefe edil Johnny Ayala y el de su hijo con el mismo nombre, conocido como Johnny Diputado. Alrededor de 300 invitados acudieron al evento la tarde de este sábado 18 de enero.

Dos agrupaciones musicales y un DJ amenizaron la celebración de los cumpleañeros. Al ser consultado sobre los gastos empleados en el evento, el alcalde expresó que los fondos utilizados eran propios y que no se usaron los fondos municipales, como manifestaron sus detractores en redes sociales.

“Esto es para el pueblo, no se están gastando recursos municipales, mucho menos utilizando lo que es del municipio. Todo se pagó, el salón se pagó. Se pagó a nombre de otra persona, una persona lo rento (el salón municipal) y me lo regaló, creo que eso es válido, utilizar lo que es del pueblo porque yo también soy parte del pueblo”, señaló al ser consultado sobre el origen de los fondos empleados para la celebración.

Siguiendo su intervención, Ayala señaló que, debido a que es empresario cuenta con los recursos económicos para emplearlos a su manera. “Dios me ha bendecido. No es porque soy alcalde puedo hacer una fiesta y lo he demostrado muchas veces. Soy empresario, no soy un gato que llegó a la municipalidad a enriquecerse para hacer un carro o una casa, yo ya tenía mis cosas y hoy soy un empresario que ha demostrado que las cosas se pueden hacer. Comencé a trabajar desde los 15 años. Le digo al municipio que el dinero está alcanzando porque lo estamos utilizando de buena manera”, resaltó.

Según el alcalde, para este año la comuna estará recibiendo Q65 millones más en su presupuesto, dinero que será empleado para la construcción de al menos 26 proyectos de mejora en el municipio.

En el tema de seguridad, Ayala expresó que ha solicitado apoyo al Ministerio de Gobernación para ampliar la cantidad de agentes asignados al municipio y que a pesar de varias solicitudes no ha tenido una respuesta positiva. “Somos una zona roja, claro que sí, yo lo entiendo, pero no es municipalidad la que tiene que brindar la seguridad al municipio, eso le compete al Ministerio de Gobernación. Hemos enviado algunos escritos que no nos aceptan, nos mandan a decir que tiene que estar más peligroso” concluyó el alcalde.