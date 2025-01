Anam señala 11 incumplimientos en el manejo de desechos sólidos y aguas residuales

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) insistió en que los reglamentos de manejo de desechos sólidos y aguas residuales contienen puntos por los cuales son poco aplicables. Señaló, asimismo, que las normas podrían utilizarse para perseguir a los alcaldes.

El presidente de la Anam, Sebastián Siero, puntualizó que no se está en contra de tener infraestructura que promueva un ambiente sano y limpio, sino que se busca proteger los intereses de los alcaldes como gremial, pues la aplicación de los reglamentos sobrepasa las capacidades de las municipalidades.

"La Anam no está en contra de contar con un ambiente más sano y limpio, únicamente se está pronunciando legítimamente de manera gremial, en función de la protección de los intereses de sus agremiados, para que no se le impongan mecanismos que riñan con normativas constitucionales", reiteró Siero.

El alcalde justificó que, con la entrada en vigor de las ordenanzas, los jefes edilicios podrían tener consecuencias legales por las decisiones de quienes han estado en las comunas en períodos anteriores y han autorizado urbanizaciones sin el cumplimiento de las normas ambientales.

"También se han hecho pronunciamientos por la forma en que determinados reglamentos se han promovido y se han utilizado mal determinados artículos, para perseguir a los alcaldes, ya que —los reglamentos— cuentan con mecanismos poco aplicables y que no dan los debidos apoyos técnicos y financieros que cualquier tipo de ley debe incentivar", sostuvo el presidente de Anam.

Argumentos

La gremial edilicia enumeró 11 puntos que no se cumplen. Respecto del reglamento de desechos sólidos, la Anam justificó que las infracciones y sanciones ya están consideradas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente; sin embargo, el acuerdo gubernativo hace mención a las mismas.

También mencionó que es necesario asignar los fondos correspondientes para la construcción de las plantas. En esa línea, agregó que, en el nuevo presupuesto, el Ejecutivo no priorizó obras relacionas a infraestructura para el cumplimiento de los reglamentos.

"La socialización de 18 meses, que vence el 11 de febrero del 2025, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) no la realizó. Era para concientizar a la población y capacitar específicamente a los alcaldes”, refirió Siero.

Respecto del reglamento de manejo de aguas residuales, la Anam sostiene que no hay una estadística por parte del Marn sobre las comunas a las cuales les hacen falta los estudios técnicos necesarios para el diseño de las plantas de tratamiento. La información de las jefaturas edilicias no concuerda con la del ministerio, y no hay un mecanismo de certificación para las que ya cumplieron con dichos estudios.

En la cartera de Ambiente no existen criterios de actualización definidos; tampoco posee una estrategia real de asistencia técnica para las comunas. "Por parte del Marn no se ha presentado ninguna estrategia públicamente como parte de la asesoría técnica, que como ente rector le corresponde brindar", señaló Siero.

Agregó que el reglamento y las reformas no tienen una planeación real, y no se tomaron en cuenta los tiempos estipulados para el diseño, construcción, puesta en funcionamiento e la inversión que requieren las municipalidades.

Según las estimaciones de Anam, tan solo el diseño necesita aproximadamente tres meses, más dos de trámites y permisos, seis de licitaciones, entre ocho y 12 de ejecución y uno de puesta en marcha. En total, más de dos años.

"Se debe contar con el apoyo del Gobierno central, debido a que las inversiones sobrepasan los presupuestos municipales", añadió Siero.

Hay capacidad

El viceministro de Ambiente, Edwin Castellanos, afirmó que sí existe un manual para capacitar a las municipalidades sobre cómo efectuar los estudios técnicos para la clasificación de desechos sólidos.

Castellanos aseguró que el reglamento de desechos sólidos les pide a las municipalidades crear dos documentos, el Plan Municipal para la Gestión de los Desechos, por un lado, y la Caracterización de los Desechos, por otro. En este segundo, las comunas deben detallar qué tipo de desechos manejan y cuánto se genera.

“Hasta el momento, hay 83 municipalidades con estudios de caracterización desde que salió el reglamento en el 2021, y 32 comunas elaboraron el plan municipal, que han hecho en función de un manual que se socializó con ellos”, aseveró.

Según el funcionario se ha trabajado con 275 municipios que representan el 81 % del total.

“Las intervenciones consisten en dar capacitaciones, talleres, acompañamiento en elaboración de estudios de caracterización, asistencias y opiniones técnicas de terrenos para futuros rellenos sanitarios”, explicó.

Propuesta

Sebastián Siero, presidente de la Anam, reiteró que, como gremial, están abiertos a analizar otras propuestas, pero que la aplicación de los reglamentos no cambiará la situación real a la cual se enfrenta el país, que es falta de infraestructura para el cumplimiento de la normativa. Especificó que algunos vertederos no autorizados por las municipalidades funcionan desde hace más de 10 años.

El alcalde propuso que se revisen los plazos de los reglamentos por ser "inoperantes", que se trabaje conjuntamente en una planificación técnica y financiera que no afecte a las municipalidades y les proporcione herramientas. Además, pidió que se apruebe la Ley del Fondo Verde Nacional, con lo cual las alcaldías tendrían los recursos para poder ejecutar este tipo de inversiones.