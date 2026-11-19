El presidente Bernardo Arévalo descartó este jueves 19 de noviembre solicitar al Congreso de la República autorización para que fuerzas militares de Estados Unidos operen en Guatemala con el propósito de combatir a las estructuras criminales, en medio de los hechos de violencia registrados en Zacapa e Izabal, departamentos que permanecen bajo estado de sitio desde el 14 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que las fuerzas de seguridad guatemaltecas tienen capacidad para enfrentar a los grupos criminales, por lo que su gobierno no contempla la intervención de militares estadounidenses en el territorio nacional.

"No, no hay ninguna intención de solicitar al Congreso la autorización para la operación de fuerzas militares. Estamos claros y convencidos de que las Fuerzas de Seguridad de Guatemala, tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército de Guatemala, tienen la capacidad para enfrentar este problema y no hay ninguna previsión de la naturaleza que usted está mencionando", afirmó Arévalo.

La declaración surgió luego de que se le preguntara si consideraba solicitar la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses, ante la violencia registrada en el oriente del país y la declaratoria de Estados Unidos contra determinadas estructuras criminales como organizaciones terroristas.

El mandatario también fue consultado sobre las estructuras que operan en Zacapa e Izabal y su posible vinculación con los hechos violentos de los últimos días, entre ellos, los sucesos de Huité, la muerte del diputado Julio César Portillo y la de otras cinco personas.

Arévalo evitó identificar a los grupos que estarían relacionados con estos hechos y explicó que existen investigaciones bajo reserva, por lo que las autoridades no pueden divulgar información que comprometa los procedimientos.

"Hay investigaciones que están bajo reserva y en este momento no se puede compartir información alrededor del tema", expresó.

El presidente agregó que tampoco sería conveniente anticipar las estrategias de seguridad que ejecutan las autoridades, pues esto podría comprometer las operaciones.

Según Arévalo, parte de la información relacionada con las investigaciones y los resultados de las acciones de seguridad se dará a conocer en los próximos días.

Como parte de los resultados, el mandatario informó sobre la captura de dos personas requeridas en extradición, una de nacionalidad guatemalteca y otra mexicana, quienes están siendo puestas a disposición de las autoridades que solicitaron su entrega.

Estado de sitio y operaciones de seguridad

El Gobierno decretó el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal, a partir del 14 de noviembre, luego de una serie de ataques armados registrados desde finales de septiembre que dejaron una veintena de muertos.

Entre las víctimas figura el diputado Julio César Portillo, quien murió en un ataque armado ocurrido el 6 de noviembre en Zacapa.

Los hechos violentos, incluido el ataque contra el legislador, permanecen bajo investigación del Ministerio Público y las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias de los atentados.

La declaratoria del estado de sitio permite restringir determinadas garantías constitucionales, entre ellas, las libertades de circulación y reunión, así como efectuar detenciones y allanamientos sin orden judicial, conforme a las disposiciones de la medida.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.