Arévalo promete recuperar la justicia y advierte que sin ella no habrá democracia

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este viernes 16 de enero que 2026 será un año crucial para el rescate del sistema de justicia, y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a los procesos de elección de autoridades clave.

Durante la presentación de su informe del segundo año de gestión en la concha acústica de la Plaza de la Constitución, el mandatario aseguró que el país enfrenta una oportunidad histórica para recuperar la independencia de las instituciones judiciales y cerrar el paso a los sectores que “han secuestrado la democracia”.

“Recuperar nuestro sistema de justicia es una decisión de vida o muerte. Sin justicia no hay democracia”, sentenció Arévalo, al advertir que sin un cambio profundo en el sistema judicial será imposible avanzar en la reducción de la pobreza o la construcción de infraestructura sin corrupción.

El gobernante insistió en que durante años la justicia en Guatemala ha estado cooptada por redes de poder que “han vivido del abuso, la impunidad y la corrupción”. Añadió que estas estructuras han perseguido a quienes defienden la democracia y han utilizado las instituciones para proteger intereses personales.

En ese contexto, instó a los guatemaltecos a observar con sentido crítico y mantenerse informados sobre las elecciones de segundo grado, en las que se designarán al fiscal general del Ministerio Público, al procurador general de la Nación, y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad.

“El 2026 nos presenta la oportunidad de decirle adiós a ese pasado doloroso lleno de temor y desesperanza”, expresó Arévalo. Subrayó que el fortalecimiento del sistema de justicia será fundamental para garantizar una política social eficaz y un país libre del ruido de la corrupción.

El presidente cerró su mensaje con un llamado a cerrar filas ante quienes, según dijo, intentan aferrarse a los pocos espacios de poder que aún conservan. “Debemos dar esta lucha juntos, porque juntos somos más fuertes”, concluyó.