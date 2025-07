Bloqueos STEG: Reforzar el diálogo, mediación y sentencia constitucional, opciones para mitigar presiones

Las medidas de presión del sindicato de educación subieron de tono esta semana con bloqueos en varias carreteras del país. Expertos destacan que el Gobierno ha fallado en la negociación, por lo que proponen escenarios que podrían ayudar a mitigar el conflicto.

Desde el 19 de mayo, el STEG se declaró en asamblea permanente, suspendió clases y afectó a más de 300 mil estudiantes.

Posteriormente, instalaron un campamento en la Plaza de la Constitución y en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura como medida de presión para que el Ministerio de Educación (Mineduc) ceda y firme un nuevo pacto colectivo.

En medio del pulso político entre el sindicato y las autoridades, la ministra de Educación, Anabella Giracca, optó por tomar un período de vacaciones.

Hasta ayer, las acciones del STEG han permanecido íntegras, pese a resoluciones judiciales que ordenan deponer las medidas de hecho. El Ministerio Público (MP) ha iniciado acciones por no respetar los amparos provisionales a favor del Estado para el cese de la huelga.

El STEG, acompañado por algunos integrantes del sindicato de salud que también tienen demandas al Estado, bloqueó algunas carreteras el pasado jueves. La medida se repitió este viernes por parte de algunos maestros, según reportes oficiales.

Las acciones del sindicato llevan más de 50 días sin solución. Por el contrario, otro sindicato parece dispuesto a levantarse para exponer exigencias. Pero expertos consideran vital que ambas partes reconsideren escenarios y busquen el bien común.

Diálogo efectivo

Para Miguel Ángel Balcárcel, analista independiente y extitular del Sistema Nacional de Diálogo, es necesario identificar al grupo de maestros que respalda al dirigente sindical Joviel Acevedo.

“Lo primero que hay que hacer es agotar efectivamente el diálogo, pero no son todos los maestros. Hay que aclarar que es un grupo minoritario el que no ha asistido a clases como corresponde”, destacó.

Balcárcel reconoce la importancia del sindicato, pues se ha demostrado que el magisterio tiene capacidad de presión y de gestión para que muchas de sus demandas —no siempre estrictamente laborales— sean aceptadas por las administraciones.

Para él, es fundamental que los sindicatos también comprendan la necesidad de conversar, ya que los más afectados son los niños y adolescentes. “Tal vez no lo expresan directamente, pero quizás desean dialogar con el presidente en persona”.

No obstante, también atribuye fallas al Gobierno. “El arte de gobernar implica generar espacios políticos que, en lugar de acrecentar la conflictividad, la reduzcan o al menos la controlen. Hasta ahora, no he visto voluntad de la gestión gubernamental para crear ese espacio, aunque tenga la razón”, indicó.

Mediación como alternativa

Si no hay disposición para retomar el diálogo, Balcárcel sugiere la participación de un actor externo que permita profundizar en las demandas y comunicar, con sensatez, lo que el Gobierno puede o no aceptar.

“La actitud de privilegiar el bien común para todos requiere espíritu, y muchas veces funciona la intermediación”, afirmó.

Una lectura similar ofrece María del Carmen Aceña, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y exministra de Educación. “Acá vemos luchas de poder y de privilegios. No se piensa en la educación de los alumnos”.

Aceña recordó que durante su gestión también tuvo que enfrentar al sindicato de Acevedo. “Dialogar con alguien que pretende imponer condiciones sin tener autoridad no es viable sin mediadores”.

La solución en aquel momento, relata, fue contar con la mediación del cardenal Rodolfo Quezada Toruño y del Procurador de los Derechos Humanos. “Con eso quedó claro que lo que querían era más dinero, no mejorar la educación”.

Esperar sentencia de la CC

Aceña también plantea como alternativa esperar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que debe pronunciarse sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra siete artículos del pacto colectivo vigente.

En una primera discusión, los magistrados optaron por no suspender provisionalmente los artículos impugnados. No obstante, una sentencia definitiva podría dar mayor claridad jurídica.

“Esto es un asunto legal. Si no hay orden, los sindicatos seguirán actuando como hasta ahora, en perjuicio de todos los niños de Guatemala”, afirmó.

Para Aceña, es necesario legislar a mediano plazo para regular los pactos colectivos dentro de las instituciones públicas y evitar escenarios como el actual.

Protocolos de seguridad

Durante los bloqueos de este viernes, hubo intervención de las fuerzas de seguridad. Según el analista Edgar Ortiz, el uso de la fuerza fue el último recurso, tras agotar el diálogo.

“Creo que es el protocolo habitual: primero el diálogo y, si no hay resultados, se recurre a los antimotines, como ocurrió en Puerto Barrios”, afirmó.

Ortiz considera que la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) responde a protocolos establecidos, en cumplimiento de la jurisprudencia de la CC sobre la garantía de libre locomoción.

“Se han desarrollado protocolos internos en la PNC que han sido aplicados como buenas prácticas”, concluyó.