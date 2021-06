Canciller Brolo afirma que Rusia está dispuesta a renegociar contrato de vacuna Sputnik V y que Guatemala no hará más pagos (de momento)

Vacunas Sputnik V contra el Covid-19 coronavirus. (Foto Prensa Libre: AFP)

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, ofreció detalles, este martes 29 de junio, sobre su reciente visita a Rusia para tratar, entre otros temas, la situación de los envíos de vacunas Sputnik V, pues actualmente solo se han recibido 150 mil dosis de las 8 millones que ya se pagaron.

Con un desembolso de Q614.5 millones, Guatemala apostó por la Sputnik V como su principal vacuna contra el covid-19. Ese monto cubre el 50% para la compra de 16 millones de dosis para ocho millones de personas, pero hasta ahora el país solamente ha recibido 150 mil dosis, en tres envíos de 50 mil cada uno.

Según Brolo, tuvo una reunión con autoridades del Departamento de Cooperación Internacional y Relaciones Públicas del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en donde planteó la importancia que tiene para Guatemala el envío de las vacunas que fueron compradas a ese país.

Señaló que en las reuniones les explicaron que el RDIF es el ente del Gobierno que negocia las vacunas, que el Ministerio de Salud ruso es el que se encarga de la viabilidad, permisos, certificaciones y registros sanitarios de las dosis y autoriza la distribución y las cantidades que van para cada país.

Brolo dijo que el Ministerio de Salud ruso dijo aseguró que Guatemala puede contar con ellos siempre y que hacen todo lo que está en sus manos para avanzar con el proceso de entrega de vacunas.

El funcionario afirmó que para dicho ministerio ruso, el RDIF y el canciller Sergéi Lavrov Guatemala es una prioridad para la entrega de vacunas.

Durante esa reunión, se conversó también sobre que Rusia trabaja en la producción de la vacuna Sputnik V en América Latina y esa es otra fuente de la cual Guatemala puede ser surtida de los biológicos.

En una reunión con el representante del RDIF, Vladimir Primak, a quien le manifestó la preocupación de Guatemala y sobre la urgencia de contar con lotes mayores de la vacuna para responder a la confianza que Guatemala depositó en la vacuna Sputnik V.

Según Brolo, Primak explicó que el RDIF ubica a Guatemala en la lista de prioridades de atención y que cuando se incremente la producción estarán enviando más cantidad al país.

Ellos manifestaron que tienen algunos problemas en la producción a gran escala y esperan normalizarla a partir de agosto, pero eso no quiere decir que no vaya a estar surtiendo vacunas durante este tiempo.

También confirmó que Rusia se comprometió a que esta semana estará saliendo de ese país un lote de 400 mil dosis para Guatemala.

En la reunión con su homólogo ruso Sergéi Lavrov se le pidió que se aceleren los envíos de vacunas Sputnik V y este dijo harán todo lo posible por cumplir.

Renegociación del contrato

El canciller Brolo dijo que como Rusia ya está en el desarrollo de la Sputnik Light, ellos pueden negociar con el Ministerio de Salud de Guatemala, para que se incluya esta en el contrato y ya no solo sea la Sputnik V la que llegue al país.

Dijo que el Fondo Ruso está abierto y dispuesto a la renegociación del contrato para buscar alternativas.

No hará más pagos a Rusia

Brolo dijo que la instrucción que le dieron de parte de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública es que no se va a continuar con los pagos a Rusia hasta tener certeza de qué está ocurriendo con el primer 50% que ya se canceló.

“En tanto no se garantice la continuidad de la distribución de las vacunas, no se estaría haciendo un próximo pago, porque no tendría sentido”, señaló el canciller Brolo.

Sin cronograma

Brolo dijo que reiteraron la necesidad de Guatemala de contar con un cronograma de fechas de entrega y cantidad de vacunas y Rusia dijo que por la dificultad en la producción masiva de vacunas, no pueden dar un cronograma, pero al normalizar dicha producción, en agosto.

En cuanto a las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, con componente distinto a la primera, Rusia comentó que ellos entregan la primera dosis cuando tienen asegurada la segunda, pero tienen hasta 90 días para cumplir con la entrega y eso no lo han hecho.