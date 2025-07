Citación por programa de comedores termina en disputa por idioma indígena en el Congreso

Una tensa citación se dio el pasado 25 de junio en el Congreso de la República, entre los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, a quien los legisladores cuestionaron por responder en k’iche’ durante los señalamientos por el programa de Comedores Sociales.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Desarrollo Social compartió un fragmento de lo ocurrido en esa citación.

En el video se observa primero al diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sergio Enríquez Garzáro, quien preside la sala legislativa, dirigirse a Zapeta: “¿Cuándo nuestro pueblo en Sololá va a tener comida?”.

Ante esto, Zapeta le respondió que están trabajando en tres municipios de ese departamento a través del Registro Social de Hogares, pero que aún no se ha implementado el programa de Comedores Sociales. En ese momento, el legislador volvió a cuestionar a la funcionaria.

“Ahí están las cámaras, ahí está la cuestión roja, ahí está al aire, la están viendo en las redes, allá también están saliendo. Contéstele al pueblo de Guatemala: ¿cuándo le van a dar comida?”, refutó el legislador. Ante esto, Zapeta comenzó a responder, pero lo hizo en k’iche’.

“Con gusto me dirijo al pueblo de Sololá, que habla los idiomas kaqchikel, k’iche’ y tz’utujil. Me dirijo a ustedes en idioma k’iche’ para informarles que hemos llegado a la apertura de 97 comedores en diferentes departamentos y municipios. Para el departamento de Sololá, el equipo en territorio está llegando a visitar a los alcaldes para conversar con ellos y así llevar el programa social Comedor Social. Además, si algún interesado quiere coordinar con nosotros para trabajar, puede realizar sus solicitudes con el personal en Sololá”, expuso en k’iche’ la funcionaria.

Esto provocó el enojo de algunos legisladores presentes en la citación, como Enríquez.

“Contésteme en español. Yo no hablo, lamentablemente, el idioma que acaba de hablar. Contésteme en español, por favor. Y yo voy a pedir que me traduzcan eso, por favor. Que me traduzcan eso, y vamos a sacar un comunicado en el idioma que ella habló para desmentir... no sé qué habrá dicho. Si nos viene a mentir aquí, en nuestra cara, no sé qué habrá dicho. Me parece una falta de educación de parte suya”, expuso el legislador.

“Yo se lo estoy preguntando y usted me está contestando en otro idioma que no manejo. Aunque lo respeto y no lo hablo, es una falta de educación de parte suya. Conteste en español qué es, para cuándo está. Ahí están las cámaras en vivo, no se equivoque. Ahí está el pueblo de Guatemala. Ellos nos van a juzgar”, expresó el parlamentario.

“Señor diputado, le hablé al pueblo de Guatemala”, manifestó la viceministra, mientras el parlamentario continuaba cuestionándola. “Yo estoy con una investidura, delegado aquí como presidente de una comisión, como presidente de la Comisión de Desarrollo y como diputado, así se lo estoy exigiendo”, expresó.

Ante esto intervino la diputada Teresita de León, también de la UNE, quien cuestionó a Zapeta por expresarse en un idioma que no todos comprenden: “En el país se hablan más de 20 idiomas y no todas las personas entienden el idioma en el que usted se dirigió en la citación”, por lo que insistió en que respondiera en español.

“Es uno de los idiomas que me ha sido impuesto en lo personal: el idioma español. Lamento mucho que en el seno del Congreso, donde deberían manejarse los diversos idiomas, no se haga. Pero con todo gusto puedo traducirlo”, manifestó Zapeta, mientras repetía su anterior intervención.