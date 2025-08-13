Confidencialidad del pacto colectivo de Educación depende de los 13 magistrados de la CSJ

Guatemala

Confidencialidad del pacto colectivo de Educación depende de los 13 magistrados de la CSJ

La Corte tiene el último recurso para levantar la reserva o confirmar el hermetismo en los acuerdos del Mineduc con el STEG de Joviel Acevedo.

|

Magistrados de la CSJ 2024-2029

Los 13 magistrados de la CSJ estarán en el cargo hasta octubre de 2029. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las peticiones del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación en Guatemala (STEG), que dirige Joviel Acevedo, no son públicas debido a acuerdos de la anterior administración. Sin embargo, levantar esa reserva ahora depende de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se trata de la magistratura que asumió el control del Organismo Judicial (OJ) el 13 de octubre del 2024, y que, luego de varias votaciones, eligió como presidente al magistrado Teódulo Cifuentes, originario de Quetzaltenango.

Ahora, Cifuentes y el resto de magistrados están por conocer el último recurso legal que busca levantar la reserva en las negociaciones, que Acevedo desea mantener en secreto.

El STEG protagonizó una serie de medidas de hecho durante semanas para presionar al Gobierno y al Ministerio de Educación (Mineduc).

LECTURAS RELACIONADAS

MARCHA MAESTROS, STEG. Dentro del marco del barón y protestas que lleva a cabo el sindicato del magisterio (STEG), se convocó a una marcha pacífica entre los agremiados del interior del país. Se dio cobertura a la marcha proveniente de Occidente desde que salió de Mixco y llegó a la Plaza Central. En la imagen, maestros marchas en Mixco, Calzada San Juan. Juan Diego González. 210725

50 días sin clases: cronología y cifras del paro del STEG que ha afectado a 340 mil estudiantes

STEG PROTESTA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Mineduc anuncia 776 sanciones contra maestros que manifestaron y ha levantado 7 mil actas

Sin embargo, el pulso político y legal lo ganó el Mineduc, que logró que el sindicato depusiera las medidas y, con base en resoluciones judiciales, impuso sanciones a los docentes que no acudieron a sus labores.

El hermetismo en torno a las negociaciones sindicales persiste, lo que aumenta el peso de la siguiente resolución de la CSJ, según Edgar Ortiz, abogado que presentó recursos para levantar la reserva.

“Nuestro caso lleva un año en la CSJ, pero según nos notificaron hace unos días, la Corte está lista para emitir sentencia”, indicó Ortiz, al explicar que la notificación llegó apenas la semana pasada.

La última acción

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación con la que Ortiz y otros abogados buscaban que la CSJ les otorgara un amparo provisional.

“La CC nos pudo dar una victoria temprana con un amparo provisional, pero hoy, 12 de agosto, cierra la puerta. Entonces, la única vía para abrir el libre acceso a la información sobre este asunto es la CSJ”, puntualizó el abogado.

Añadió que ahora la CSJ tiene la última palabra en un tema que, asegura, es de interés público. “Creo que por sí mismo es importante poner los ojos en la CSJ. Es la última oportunidad. Siempre vamos a respetar lo que digan las cortes, pero más allá de la discusión jurídica, transparentar el pacto colectivo es importante dada la lucha reciente”, resaltó.

Aunque en una primera resolución los magistrados no le otorgaron el amparo provisional, el abogado espera que la sentencia permita concluir este asunto de manera transparente y no en el anonimato. “Joviel Acevedo ha ido perdiendo batallas de cara al pueblo, y algunas en las cortes. Esta no es muy distinta, y hay probabilidad de que se acoja esta petición”, comentó Ortiz.

Los 13 magistrados

La CSJ se compone de 13 magistrados y estará en funciones durante el período 2024-2029. Serán ellos quienes tengan la última palabra sobre la publicidad de las negociaciones sindicales que Joviel Acevedo desea mantener bajo reserva.

La magistratura fue electa con el apoyo de diputados tanto oficialistas como de oposición.

  • Carlos Rodimiro Lucero —159 votos—
  • Claudia Paredes —154 votos—
  • Gustavo Morales —110 votos—
  • Jenny Noemy Alvarado Teni —104 votos—
  • Igmaín Galicia Pimentel —140 votos—
  • Flor de María Gálvez —154 votos—
  • Carlos Ramiro Contreras Valenzuela —156 votos—
  • Flor de María García —158 votos—
  • Clemen Vanessa Juárez Midence —114 votos—
  • Teódulo Cifuentes —139 votos—
  • Estuardo Cárdenas —156 votos—
  • Luis Mauricio Corado Campos —123 votos—
  • René Guillermo Girón Palacios —158 votos—

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

CSJ Joviel Acevedo Pacto Colectivo del STEG STEG Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre