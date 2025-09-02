Congreso aprueba de urgencia nacional una ley para que los Codedes retengan en el 2026 los fondos no ejecutados en el 2025

Guatemala

Congreso aprueba de urgencia nacional una ley para que los Codedes retengan en el 2026 los fondos no ejecutados en el 2025

Los diputados proyectan un fondo de Q9 mil millones de recursos no ejecutados. La aprobación rompe con semanas de inactividad legislativa y ocurre de cara a la discusión del Presupuesto 2026.

y

|

Diputados de Vamos celebran la aprobación de la ley. Fotografía: Prensa Libre.

El Congreso demostró que puede llegar a consensos para aprobar leyes en una sola sesión. Ejemplo de ello es el decreto 7-2025, que nunca tuvo dictamen y que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a retener los recursos públicos que no ejecuten en el año fiscal.

La aprobación generó alertas entre algunos diputados, quienes advierten que los fondos podrían usarse en actividades corruptas o en prácticas clientelares de cara al 2026, año preelectoral.

De acuerdo con proyecciones de legisladores opositores, los Codedes dispondrán el próximo año de hasta Q9 mil millones que no podrán ejecutar este año, cifra que califican de contraria a la transparencia y al buen manejo de los recursos públicos.

Todo ocurrió en la sesión que fue convocada para este martes 2 de septiembre a las 14 horas. Minutos después de la hora indicada se inició la plenaria con normalidad, aunque conforme avanzaba el tablero electrónico, algunos diputados comenzaron a agruparse en busca de apoyos.

LECTURAS RELACIONADAS

Iniciativa oficialista genera críticas por opacidad y riesgos en el gasto público

José Carlos Sanabria representa a uno de los grupos del oficialismo que se separó del grupo liderado por Samuel Pérez. Fotografía: Prensa Libre.

Diputados oficialistas impulsan iniciativa para acelerar el gasto de los Codedes

Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, y Nadia de León, del bloque Nosotros, impulsaron la moción para alterar la agenda y permitir la aprobación de la iniciativa, sin dictamen y de urgencia nacional.

Hubo dos intentos de votación, pero fue en el segundo cuando lograron el objetivo: 108 votos a favor, 32 en contra, 12 ausentes y 8 diputados estaban ausentes con licencia o excusa.

Contenido de la ley

La nueva norma consta de solo cuatro artículos y, aunque se presenta como una vía para agilizar el gasto público, opositores sostienen que carece de controles de fiscalización.

  • Artículo 1: establece la vigencia del decreto un día después de su publicación en el diario oficial y hasta el 31 de diciembre de 2026. Permite que los Codedes gasten en 2026 los recursos no ejecutados en 2025.
  • Artículo 2: reforma la Ley del Presupuesto para que los Codedes ya no devuelvan los fondos que no utilicen en el año.
  • Artículo 3: agiliza los trámites de inversión. Cualquier solicitud que no reciba respuesta en cinco días se dará por aprobada. Esta propuesta recuerda a la planteada meses atrás por diputados afines al cancelado Movimiento Semilla, entre ellos José Carlos Sanabria.
  • Artículo 4: señala que el decreto fue aprobado de urgencia nacional.

Diputados de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), por ejemplo, criticaron la ley en sus redes sociales y estimaron que el fondo de los Codedes podría alcanzar Q9 mil millones.

Argumentos y reacciones

A diferencia de otras sesiones, en las que los diputados suelen razonar sus votos, en esta ocasión la mayoría abandonó el hemiciclo una vez aprobado el decreto.

Por falta de quorum, el presidente del Congreso, Nery Ramos, levantó la plenaria. Ninguno de los más de 100 diputados que respaldaron la ley explicó su voto.

Fuera del hemiciclo, Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos y expresidente del Congreso en el gobierno de Alejandro Giammattei, defendió la aprobación.

“Lo que se ha logrado es sumamente importante, porque el desarrollo llegará a las comunidades. No podrán chantajear más diputados ni alcaldes. Ya quedó establecido en la ley y esperamos que esta aprobación sea trascendental”, afirmó.

Rodríguez también criticó al Ejecutivo: “Todo el año evitaron que los entes rectores aprobaran los avales, porque no quieren que el país avance. Ya no es solo ineptitud, es un interés perverso”.

Aunque Rodríguez y Aguirre han mostrado diferencias, ambos apoyaron la misma propuesta. “Logramos los votos y es un mensaje de que, contracorriente, mantenemos acuerdos que hoy se traducen en una ley importante”, añadió Rodríguez.

Por su parte, el oficialista Raúl Barrera, rechazó la norma, aunque reconoció que incluye elementos que también figuraban en una propuesta impulsada por su bancada.

“Es útil agilizar los mecanismos para que los Codedes dispongan de recursos con aval del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, lo aprobado tiene vacíos importantes”, dijo.

El diputado agregó que evalúan las acciones a seguir: “En el proyecto de presupuesto ya estaba considerada esta posibilidad, por lo que revisamos alternativas legales”.

La normativa deberá enviarse al Organismo Ejecutivo y será el presidente, Bernardo Arévalo, quien podrá ejercer su derecho de vetarla o sancionarla.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

Henry Montenegro

Periodista de Guatevisión especializado en temas políticos, legislativos y electorales con 12 años de experiencia en radio, medios escritos y televisión.

Lee más artículos de Henry Montenegro

ARCHIVADO EN:

Alianza oficialista Allan Rodríguez Codedes Congreso Diputados de oposición Luis Aguirre 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS