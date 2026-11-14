Congreso aún no resuelve devolución de 16 mil firmas a Poder Ciudadano

El destino de las 16 mil firmas que Poder Ciudadano presentó para impulsar una reforma Constitucional y que ahora pide de vuelta, se podría definir la próxima semana por la Junta Directiva del Congreso.

Poder Ciudadano presentó una iniciativa, respaldada por las firmas de ciudadanos, para impulsar cambios en la Constitución, específicamente en artículos relativos al sector justicia.

El abogado Edgar Ortiz, directivo de la organización, informó que, debido a una serie de amenazas e intimidaciones contra él, su esposa y algunos voluntarios, declinaron de la propuesta.

En una rueda de prensa informó sobre su solicitud de recuperar las firmas para destruirlas y así garantizar la seguridad de las personas que decidieron apoyar la petición.

La solicitud de Ortiz ocurrió horas antes de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera dos amparos provisionales en los que ordenó un examen minucioso de cada una de las firmas.

La resolución de la CC plantea verificar las firmas para establecer si las personas estaban en el país, identificar datos repetidos, comprobar la coincidencia de la información y determinar si quienes aparecen en las peticiones de reformas a la Constitución existen y estaban vivos al momento de firmar.

La petición de Ortiz, que ingresó por la Dirección Legislativa, está pendiente de resolución por parte de la Junta Directiva del Congreso, que podría pronunciarse la próxima semana, según diputados que integran ese organismo.

Las posturas

Los diputados Elmer Palencia y Juan Carlos Rivera, ambos integrantes de la Junta Directiva, indican que la petición de Ortiz no ha sido resuelta, pero coinciden en que las firmas no podrían ser devueltas como pretende Poder Ciudadano.

El diputado Rivera, explicó que lo más que podría hacer la Junta Directiva es retirar la firma individual de Ortiz, más no las de todas las personas que apoyaron la iniciativa.

El diputado explica que su postura se basa en que en el expediente no consta "un mandato legal específico de representación que unifique la personería de los restantes firmantes ni una persona acreditada para dar seguimiento o recibir notificaciones”, explica el diputado.

También el diputado Palencia es de la idea que la Junta Directiva no puede devolver las firmas, ya que además de no ser un representante de los 16 mil ciudadanos que firmaron, hay una orden de la CC que debe ser cumplida.

“Mi apreciación es que no creo que una sola persona pueda arrogarse la representación de más de 16 mil personas", expone y agrega que por la solicitud de una persona no se puede dejar de cumplir con el procedimiento que dicta la CC.

Actualmente el Congreso ya mandó a requerir información a algunas de las dependencias que ayudarán a validar cada una de las firmas, que en caso existir alguna posible irregularidad, el Congreso tendrá que denunciar, según explica la orden constitucional.