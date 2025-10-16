Congreso Guatemala revisará la ley antipandillas el martes 21 de octubre

El pleno del Congreso espera concluir la aprobación de la ley antipandillas en la sesión del próximo martes, al priorizar el análisis del fondo de revisión de la normativa.

Durante la aprobación de los artículos, un grupo de diputados —en su mayoría de oposición— introdujo un fondo de revisión que frenó la última votación de la nueva ley.

La normativa endurece las penas contra los pandilleros, refuerza las condenas para ciertos delitos, tipifica nuevas figuras delictivas y ordena acciones estatales para la creación de una cárcel de máxima seguridad destinada a integrantes de maras.

Los diputados que integran la Instancia de Jefes de Bloque adelantaron su reunión —habitualmente celebrada los lunes— debido al asueto del 20 de octubre, en conmemoración de la Revolución de 1944.

También se acordó realizar una consulta sobre la sesión plenaria prevista para el jueves, en la que continúan programadas las interpelaciones a ministros de Estado.

El diputado Bequer Chocooj retiró su solicitud de interpelación contra el ministro de Salud; sin embargo, los diputados dudan que esa decisión dé por finalizado el juicio político.

La razón es que aún hay congresistas en lista de espera para repreguntar al funcionario, y no se encontraron argumentos suficientes en la Instancia de Jefes de Bloque para tomar una resolución. Por ello, el tema será sometido al conocimiento del pleno.