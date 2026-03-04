Congreso perfila elección de magistrados de la CC para el jueves tras suspensión de sesión anterior

Diputados de distintas bancadas consideran que la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) podría concretarse en la sesión plenaria convocada para el jueves próximo, luego de que el Congreso no lograra sesionar el martes pasado por falta de quórum en la Junta Directiva.

En declaraciones a Mesa Central de Prensa Libre Radio, el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que el Congreso está contra el tiempo para cumplir con los plazos constitucionales y que la elección debe resolverse en la próxima sesión, y se refirió a un amparo interpuesto para que se le ordene al Legislativo concluir con ese proceso.

“Nosotros esperamos que la Honorable Corte pueda poner orden. El amparo busca que el Congreso cumpla el plazo constitucional para elegir al magistrado de la CC”, señaló. Agregó que el Legislativo también debe avanzar en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que consideró que no es momento de retrasos.

Castillo indicó que los votos deberán definirse dentro del hemiciclo y mediante acuerdos entre bancadas. “Los votos hay que ganarlos adentro del hemiciclo. Hay que hacer trabajo político y quien tenga más votos va a ganar la elección”, expresó, en referencia a un supuesto cabildeo a favor de la fiscal Consuelo Porras y el magistrado Roberto Molina Barreto.

Desde el oficialismo, el diputado David Illescas, del bloque Raíces, también consideró que la designación podría resolverse en la próxima convocatoria, aunque señaló que el panorama político ha cambiado en las últimas horas.

Según Illescas, la suspensión de la sesión del martes pasado respondió a la falta de quórum en la Junta Directiva, pero también a desacuerdos políticos sobre los candidatos. El congresista aseguró que algunos diputados comenzaron a reconsiderar su postura.

“Cada segundo que pasa son más diputados los que se dan cuenta de que esto era toda una farsa para poner al magistrado pro corrupción”, afirmó, en referencia a las negociaciones en torno a la elección.

El legislador indicó que la bancada oficialista mantiene conversaciones con otras agrupaciones para alcanzar un acuerdo sobre los perfiles que podrían integrar la CC. La sesión del martes fue cancelada pese a que 141 diputados estaban presentes, debido a la ausencia de los secretarios de la Junta Directiva, requisito necesario para instalar la plenaria.

