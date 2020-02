Coronavirus “en cuestión de semanas” puede venir a Guatemala, señala Alejandro Giammattei

A Guatemaltecos, siempre hablando y poniendo en miedo a la poblacion con esa porqueria del coronavirus…gracias a los chinos cochinos que por comer animales exoticos acarrean ellos mismos enfermedades y a contaminan a el mundo con sus virus…no saben que comer perros, ratas, gatos, culebras,murcielagos y un sin fin de animales que no deberian de comer traen virus al mundo. Y bueno alfinal ya no importa…ya sea que llegue o no a Guatemala preocuparse es perder el tiempo y el que se va a pelar, se pelara ya sea con virus o sin virus.

Asi que no suden.